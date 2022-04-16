台帛海巡合作里程碑 台南艦應邀巡護海洋大會

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）本屆海洋大會在友邦帛琉舉辦，台灣獲邀派遣海巡署「台南艦」前往與帛琉海巡船艦共同執行海上維安任務。特使團長、環保署長張子敬今天與帛琉官員共同主持升旗典禮，見證台帛兩國海巡合作新里程碑。

外交部發布新聞稿指出，台灣應帛琉政府邀請，特別委派海洋委員會海巡署「台南艦」前往帛琉，在第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, 2022）期間，與帛琉海巡船艦協同執行海上維安任務。

外交部指出，張子敬今天與帛琉公共基礎建設部長歐比揚（Charles Obichang）共同主持升旗典禮，出席見證者包括OOC團員、駐帛琉大使館及技術團全員，以及友邦帛琉、聖克里斯多福、聖文森、貝里斯等駐台大使與僑胞代表。

外交部指出，中華民國與帛琉國旗在帛琉蔚藍天空下，伴隨兩國國歌聲冉冉升起，儀式莊嚴隆重，象徵兩國海巡合作的新里程碑。張子敬致詞時感謝「台南艦」遠赴帛琉完成巡護任務，能在帛琉見到台灣海巡船艦感到相當驕傲。

歐比揚代表帛琉副總統兼司法部長席嫵杜（Uduch Sengebau Senior）致詞表示，台帛是兄弟之邦，台灣協助帛琉成功舉辦「我們的海洋大會」，兩國海巡緊密合作，都是台帛深厚邦誼的象徵。海洋委員會副主委蔡清標也致贈海巡紀念品給與會貴賓。

張子敬並參觀國際合作發展基金會在帛琉執行的園藝、水產及禽畜計畫，與國合會秘書長項恬毅致詞時皆表示，感謝技術團推動台帛技術合作的辛勞，這些計畫契合帛琉政府提升糧食安全政策目標，凸顯台灣模式援助具有實質效益。

帛琉農漁暨環境部長Steven Victor致詞表示，這些合作計畫深獲帛琉人民肯定與支持，感謝台灣政府、駐帛琉大使館與技術團長期協助帛琉發展水產、農漁業技術。

張子敬中午另與帛琉人力資源、文化、觀光及發展部長Ngiraibelas Tmetuchl共進傳統午餐，墨杜讚許台灣獎學金計畫協助帛琉培育社會新生代中堅力量，日後定將成為台帛友好關係的最佳代言人。

張子敬與代表團今天下午在帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）道別歡送下，搭機返台。（編輯：張均懋）1110416