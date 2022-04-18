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首頁 / 政治

傳家族獲上億元金流不明 林姿妙抗議批政治操作

2022/4/18 14:53
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）媒體報導，宜蘭縣長林姿妙家族涉從前國民黨立委楊吉雄家族獲上億元，金流不明。林姿妙今天發表聲明指出，媒體公布偵查細節並下指導棋，這種不公政治操作，表達最沉痛抗議。

對此，宜蘭地方檢察署表示，相關案件偵辦中，不便對外說明。

自由時報今天報導，檢廉發現林姿妙及其兒女，長年從楊吉雄家族手中，拿取近上億元資金，疑涉財產來源不明。

林姿妙透過宜蘭縣府發表聲明指出，終相信司法會還她清白，在接受調查過程中要忍受煎熬與不實指控，但配合偵查不公開原則，從不在媒體面前談論案情，非常遺憾是遵守偵查不公開的只有她們當事人。

林姿妙表示，從1月13日首波偵查至今，特定媒體、特定人已指導6大方向，更提供比她們當事人更多資料，讓特定媒體斷章取義、大幅聳動報導，行追殺目的。

她指出，她們遭偵查不公開框架住，不能說明案情洗刷冤屈，竟變成默認。所有不問是非、不計代價地扭曲、重創縣府團隊及她的家族，相信這個過程會一直拖到年底縣長選舉，「讓我們一直無法說明，遂行政治目的，這樣公平嗎？」

她說，檢方動不動就發動大規模搜索，進行馬拉松式訊問，重複問同樣問題，再讓媒體捕捉神情憔悴的眾人畫面，「這不是政治目的，什麼才是政治目的？」面對政治打壓，她不會退縮、會努力奮鬥。

宜蘭檢方偵辦宜蘭縣政府民國108年羅東某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑似財產來源不明等案，於1月13日首波指揮廉政署前往縣府等相關30餘處所搜索，約談30多人到案說明，其中林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶等10多人被列為被告。

今年2月檢廉再度發動搜索，林姿妙及林羿伶因涉犯貪污治罪條例圖利罪，一度被檢方聲請羈押；林姿妙的兒子林佑澤在同案中也涉犯刑法湮滅刑事證據罪，遭檢方諭知新台幣200萬元交保。

楊吉雄與楊吉雄的胞弟楊耀火諭知150萬元交保；法院之後裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶40萬元交保。（編輯：戴光育）1110418

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