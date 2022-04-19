更多編輯台推薦新聞：
達比修有1600K到手史上最快 收MLB生涯第80勝
運動

達比修有1600K到手史上最快 收MLB生涯第80勝

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北2歲童染疫重症病逝 雙和醫院：併發敗血症致腦幹腦炎
首頁 / 政治

國慶活動規劃 游錫堃：強化台灣主體意識

2022/4/19 11:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北19日電）擔任國慶籌備委員會主委的立法院長游錫堃今天表示，烏俄戰爭對全球和台灣人民有很大的啟示，今年國慶活動，請大會處及焰火處積極規劃，朝強化台灣主體意識及凝聚民眾守土為國意志的概念發想。

「中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會」今天在立法院舉行成立大會，游錫堃指出，他召集今天的會議，象徵今年國慶活動籌備工作正式展開，大家齊心合力，以創新的思維，共同投入籌備工作。

游錫堃表示，去年在疫情升溫的變化與挑戰下，大家除了完善防疫措施，還能同時規劃優質的各項慶祝活動，邀請奧運、帕運、防疫、捍衛台灣等的台灣英雄，搭上英雄車隊、出席國慶大會、接受全民喝采，還結合僑胞服務工作，由僑務委員會帶著僑胞到新竹市參加國慶晚會，也到總統府前參加國慶大會，再去高雄觀賞國慶焰火，各項慶祝活動廣獲好評。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

游錫堃說，烏俄戰爭對全球和台灣人民都有很大的啟示，今年國慶活動，請大會處及焰火處積極規劃，朝強化台灣主體意識及凝聚民眾守土為國意志的概念發想。

游錫堃也說，目前國內仍然受到COVID-19疫情影響，雖然疫苗覆蓋率的提高，有助於民眾回歸正常生活，但考量疫情變化快速，各機關在籌劃各項活動時，相關防疫措施仍要隨時依據疫情滾動式調整，預為準備。（編輯：謝佳珍）1110419

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載