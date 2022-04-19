國慶活動規劃 游錫堃：強化台灣主體意識

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（中央社記者范正祥台北19日電）擔任國慶籌備委員會主委的立法院長游錫堃今天表示，烏俄戰爭對全球和台灣人民有很大的啟示，今年國慶活動，請大會處及焰火處積極規劃，朝強化台灣主體意識及凝聚民眾守土為國意志的概念發想。

「中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會」今天在立法院舉行成立大會，游錫堃指出，他召集今天的會議，象徵今年國慶活動籌備工作正式展開，大家齊心合力，以創新的思維，共同投入籌備工作。

游錫堃表示，去年在疫情升溫的變化與挑戰下，大家除了完善防疫措施，還能同時規劃優質的各項慶祝活動，邀請奧運、帕運、防疫、捍衛台灣等的台灣英雄，搭上英雄車隊、出席國慶大會、接受全民喝采，還結合僑胞服務工作，由僑務委員會帶著僑胞到新竹市參加國慶晚會，也到總統府前參加國慶大會，再去高雄觀賞國慶焰火，各項慶祝活動廣獲好評。

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游錫堃說，烏俄戰爭對全球和台灣人民都有很大的啟示，今年國慶活動，請大會處及焰火處積極規劃，朝強化台灣主體意識及凝聚民眾守土為國意志的概念發想。

游錫堃也說，目前國內仍然受到COVID-19疫情影響，雖然疫苗覆蓋率的提高，有助於民眾回歸正常生活，但考量疫情變化快速，各機關在籌劃各項活動時，相關防疫措施仍要隨時依據疫情滾動式調整，預為準備。（編輯：謝佳珍）1110419