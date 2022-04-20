健身房打3劑引討論 立委盼確保消費者及業者權益

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中央流行疫情指揮中心日前宣布前往健身房等場所必須接種過3劑COVID-19疫苗，引發業者與健身愛好者反彈。時代力量立委陳椒華（中）20日舉行記者會，呼籲政府應與相關主管機關協商確認配套措施後再施行，確保業者與消費者的權益。中央社記者徐肇昌攝 111年4月20日

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（中央社記者王揚宇台北20日電）指揮中心近日宣布第3劑疫苗強化新規定，納入健身房等；時代力量立委陳椒華今天與健身房業者指出，這恐是三輸政策，希望體育署盡速找業者溝通，務必要保障消費者與業者的權益，擬定相關配套。

教育部體育署設施組長許馨文說，這項政策是基於防疫考量，希望大家配合，趕快施打第3劑疫苗，朝正常生活方向前進，也會跟業者溝通說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心15日宣布強化第3劑COVID-19疫苗接種規定，包括醫事人員、防疫計程車、殯葬業等，另像遶境、旅行社、上健身房等，從22日起須出示3劑疫苗接種證明。

對此，陳椒華今天與時代力量新竹市議員廖子齊、桃園市八德區市議員參選人暨台北市健身教練職業工會理事長呂宇晟在立法院召開記者會，提出相關主張。

廖子齊表示，很多場合的染疫風險，其實和健身房不相上下，卻未被同等要求，而有些人經醫生評估，不適合打滿3劑疫苗，便會因此被剝奪使用健身房的權利。

呂宇晟強調，健身運動產業力挺政府防疫措施，但發布「三劑令」消息後，恐讓剛從去年疫情三級警戒衝擊中，逐漸恢復步調的各型健身房或工作室來說，無疑是雪上加霜。

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陳椒華建議，健身產業的主管機關為體育署，應擔起協助輔導的角色，盡速擬定保障消費者與業者權益的配套措施，若時間太匆促而來不及擬定完善配套，應向指揮中心反映，以爭取更多時間，希望在配合中央防疫政策下，把對產業與消費者的衝擊降到最低。

今天受邀出席記者會的許馨文表示，教育部之前有開過研討會議，體育署內部也有討論，希望能在兼顧業者經營下，落實防疫；現在離22日只有2天，要馬上召集業者討論有困難，但會用電話跟業者說明、溝通。（編輯：趙蔚蘭）1110420