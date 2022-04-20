國民黨提名楊鎮浯 角逐連任金門縣長

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨今天提名楊鎮浯競選連任金門縣長，黨主席朱立倫說，提名楊鎮浯競選連任，是對金門鄉親最大的負責；立委陳玉珍則是金門鄉親未來最大的希望，今天能與楊鎮浯團結，就是代表大家各就崗位。

國民黨今天下午召開中常會，通過第3波縣市長提名，宣布提名楊鎮浯競選連任金門縣長，朱立倫會中與立委費鴻泰、陳雪生、曾銘宗等人，拉著楊鎮浯，以及原本有意參選金門縣長的陳玉珍的手高喊「凍蒜」，為楊鎮浯造勢，也表達國民黨已在金門完成團結。

朱立倫表示，楊鎮浯這3年多來在地方認真努力，對金門大小事都身先士卒，鄉親相當滿意，這次由中央選策會、中央提名委員會、中常會共同背書通過，提名楊鎮浯競選連任，相信是對金門鄉親最大的負責。

朱立倫說，在金門也有一位最優秀的超級戰將，就是陳玉珍。國民黨基於3個理由，要求、拜託陳玉珍繼續在立法院打拚，第一就是立法院黨團非常需要陳玉珍；第二是年底選舉，國民黨需要陳玉珍幫忙站台輔選，相信她願意到各地為國民黨的參選人加油；第三則是金門鄉親希望陳玉珍與楊鎮浯合作，幫忙爭取相關預算。

朱立倫指出，從立法院黨團到國民黨再到金門鄉親，都希望陳玉珍能留在立法院，陳玉珍也是未來金門鄉親最大的希望；陳玉珍說國民黨需要團結與團隊精神，而不是為個人，這讓他非常感動，陳玉珍今天能與楊鎮浯一起團結，就是代表國民黨是個大家庭，大家都是團隊的一分子，能夠各就崗位，全力為民眾打拚。

針對協調過程，以及是否未來會交棒給陳玉珍，楊鎮浯受訪時表示，過程中包括黨中央、立委費鴻泰、陳雪生都在積極協助與協調，才有今天的團結，他也特別感謝與肯定陳玉珍；金門鄉親對陳玉珍的期待，以及陳玉珍對金門做的努力，大家都看在眼裡，相信她接下來一定是「水到渠成」，他會與陳玉珍合作，謀求金門最大的發展。

原本有意角逐這次提名，為何最後決定退出，對此，陳玉珍表示，在國家與金門鄉親面前，個人的意願都是最微不足道的，年底這場選舉，除金門外也關乎國家未來發展，她以大局為重，因此決定不參選。（編輯：楊蘭軒）1110420

國民黨中常會20日通過提名現任金門縣長楊鎮浯（後左2）競選連任，黨主席朱立倫（後中）、立委陳玉珍（後右2）、費鴻泰（後右）及黨秘書長黃健庭（後左）等人攜手高喊「凍蒜」，提振氣勢。中央社記者鄭清元攝 111年4月20日

國民黨20日下午召開中常會，宣布提名現任金門縣長楊鎮浯競選連任。黨主席朱立倫（右）表示，楊鎮浯這3年多來在地方認真努力，對金門大小事都身先士卒，金門鄉親相當滿意，這次由中央選策會、中央提名委員會、中常會共同背書通過，提名楊鎮浯競選連任，相信是對金門鄉親最大負責。左為國民黨秘書長黃健庭。中央社記者鄭清元攝 111年4月20日

國民黨20日下午舉行中常會，會中通過提名金門縣長楊鎮浯（左）競選連任，黨籍立委陳玉珍（右）現場也表達力挺，並與黨主席朱立倫（右2）握手致意。中央社記者鄭清元攝 111年4月20日