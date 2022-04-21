施能傑獲頒一等考銓獎章 考試院邀協助政策研究

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（中央社記者陳俊華台北21日電）考試院會今天頒發一等考銓獎章給行政院人事行政總處前人事長施能傑，表彰他推動考銓制度與政策興革的辛勞與貢獻。考試院長黃榮村說，將邀請施能傑協助運用人力資料庫進行政策研究。

考試院透過新聞稿指出，黃榮村說，考試院掌理各項人事法制，人事總處統籌行政部門第一線人事行政工作，因此，考試院在規劃相關政策及法制時，必須有人事總處的共同參與，才能讓政策或法制契合實務運作，並順利執行推動。

黃榮村表示，今天頒給施能傑一等考銓獎章，除了表彰施能傑任職期間的貢獻，也感謝施能傑對於考試院推動各項政策及法制，基於專業和職務上的協助與支持。

黃榮村指出，施能傑在人事長任內5年8個月以來，歷經行政院組織改造、公務人員待遇調整、友善生養環境等重要的工作挑戰。另外，配合考試院辦理公務人員退休撫卹制度變革與相關年金改革，因應公務人員品德修養及工作績效激勵辦法修正，提高行政院模範公務員獎勵等。

黃榮村說，施能傑以豐厚的學術經歷與專業知識，帶領人事總處協同考試院完成多項重大政策推動；施能傑善用資訊及科技，推動人事資訊平台的整合、建置用人費用管理資訊系統，也把資訊化的決策工具運用在人事服務及人力資源管理上，對於提升行政作業效率及效能有很大助益。

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黃榮村表示，施能傑現已重返政大任教，考試院未來在人事法制或政策的規劃，希望能善用人力資料庫進行循證研究，而這正是施能傑的專長，因此，今天正式邀請施能傑協助考試院推動相關研究計畫，繼續借重施能傑在政府歷練的經驗以及學術上的專業，持續精進考銓制度。

施能傑致詞時說，感謝考試院頒給一等考銓獎章，這份榮譽應該歸功於人事總處全體工作人員的努力。他很珍惜在任職人事長期間和兩屆考試院互動的經驗，對於未來協助考試院運用人力資料庫進行政策研究，他義不容辭。（編輯：張均懋）1110421