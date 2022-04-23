對抗中國統戰 美學者：台灣在前線成功以小搏大

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（中央社記者周世惠舊金山22日專電）美國學者祈凱立日前接受中央社專訪表示，台灣長期處於對抗中國統戰的前線，讓世人看清中共，實為成功抵禦中國的以小搏大勇敢國家；另台灣可建立「國際社交資本」，在關鍵時刻爭取友善奧援。

俄烏戰爭爆發，世人皆稱烏克蘭人勇敢，然而在目前沒有煙硝戰火的台海對峙中，史丹佛大學智庫胡佛研究所學者祈凱立（Kharis Templeman）說，台灣是堅強抵禦中共的以小搏大勇敢國家。

他指出，當中共在美國設立孔子學院控制教育、運用中國學生影響美國學術圈、中資收購外媒改變社論立場，以及對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等，台灣一直就在前線，當中共的統戰行動企圖把所有人洗腦成共產黨的思考方式，台灣實際上相當成功地抵禦中共的統戰。

「中國對台灣的威脅也是中國對世界的威脅。」祈凱立19日告訴中央社記者，預見未來10年，中國仍會繼續運用「銳實力」壓縮台灣的政治與外交空間；然而從長遠來看，台灣將不再被視為可以淡化或忽略的議題，也不只是中共宣稱的「內政問題」，而是民主自由價值和威權主義潛在戰爭的前線。

世人皆樂見鬥士，在俄烏戰爭中，烏克蘭人尋求外援、捍衛自己的國家，最令人印象深刻也包括獲得西方媒體的支持。

他說：「俄烏戰爭，烏克蘭是無辜的，俄羅斯是罪魁禍首，每個美國人都對這論述買單。」這歸功於烏克蘭人懂網路迷因，有社群媒體的專業，且能對外溝通，「對台灣是很重要的經驗借鏡」。

這位專精台灣議題的學者也指出，「服兵役不只是體能訓練，也可以是參與資安、社群媒體戰的演練或研習。」類似在國防部成立「社群媒體公共關係小組」是個例子，善用入伍的年輕人去發想、建立台灣國防溝通的「軟實力」資料庫，或累積「國際社交資本」（international social capital），在關鍵時刻為台灣尋求國際間的友善奧援。

近年台灣逐漸獲得其他國家的力挺，包括在立陶宛得以「台灣」為名成立外館，但美國政府難為台灣的外交機構「正名」，祈凱立表示，原因在於美國並未放棄以「雙重威懾」維持兩岸和平，一方面承諾若中共武力犯台會協防台灣，同時不改變與台灣的現狀關係避免挑釁中國。

他指出，「安靜地做所有對台灣的經濟、人民、安全和國防真正重要的事情，這是美國務實的作法。」在公眾視野之外悄然進行的模式，像是美國默默地派特種部隊到台灣進行訓練，可以實質幫助台灣的國防。

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祈凱立也提到，「因為台積電，美國對台承諾有相當的可信度」，影響全球半導體業的「護國神山」台積電同時對兩岸安全有穩定作用。

美國「不希望看到台海戰事」，他說，這不表示台灣人可以「老神在在」，勿恃敵之不來。美方樂見台灣人與政黨對全面自我防衛展開討論。他相信，當中共看到台灣上下動員起來進行自我防禦時，勢必會更加思考與擔心發動侵台須付出的代價。（編輯：陳惠珍）1110423