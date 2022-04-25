讚陳時中是很強部長 林佳龍：我持續準備參選北市

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（中央社記者葉素萍台北25日電）無任所大使林佳龍今天說，衛福部長陳時中在防疫上的表現有目共睹，是很強的部長；對於台北市長選舉一事，林佳龍說，六都都是徵召提名，「我們就是持續準備中」。

林佳龍今天出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」並接受媒體聯訪。

林佳龍說，民進黨選對會昨天拍板徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，他就在臉書貼文，蔡其昌有留言，兩人也互相通電話，蔡其昌表達會全力以赴，要用行動感動台中市民，他會做蔡其昌後盾，大家在台中一起打拚，過去就是最好的夥伴。

林佳龍表示，台中市長盧秀燕所謂的「市長換人、空氣換新」，事實上是跳票，這4年沒看到新推出的大型建設，反而有相當多涉及土地正義、居住正義的爭議，為了台中，民進黨一定會團結勝選。

媒體詢問，是否持續積極爭取參選台北市長，林佳龍說，六都都是徵召提名，「我們就是持續準備中」，現在疫情相當嚴峻，希望全民能夠同舟共濟，支持中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的領導，先把疫情控制好，讓台灣能夠在後疫情時代，有更好的發展。

由於陳時中也是民進黨內台北市長熱門人選之一，媒體詢問林佳龍，若疫情持續嚴峻，是否會期望陳時中留在指揮官位子。

林佳龍說，現在全民關心的是防疫，配合指揮官，從自己做起，他相信防疫優先，選舉擺一邊，就是全力支持指揮官的防疫措施。

媒體追問林佳龍，「若陳時中投入選舉時程延後，是否對你有利？」林佳龍說，「這沒有關係，我們該準備的工作也會持續準備」，現在以防疫優先，配合指揮中心所有措施，因為是採取徵召提名，民進黨會考量到各方的情勢，在適當時候推出人選。

至於林佳龍的團隊是否評估過陳時中實力，林佳龍說，陳時中很專注在工作，防疫上的表現，大家有目共睹，「我們就是全力支持，時中是很強的部長。」

媒體也關注，總統蔡英文上週與林佳龍會面時，是否談到台北或新北參選議題；林佳龍說，他跟蔡總統很常碰面，不管正式或非正式的，總統都會詢問他一些意見，包括昨天選對會都有廣泛討論。

媒體追問，是否有向總統表達參選台北的意願，林佳龍回應：「我就是剛剛講的、就是這樣。」（編輯：謝佳珍）1110425