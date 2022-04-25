監院邀全民防衛動員署座談 借鏡俄烏戰爭檢討制度

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（中央社記者陳俊華台北25日電）監察院日前邀請國防部全民防衛動員署長白捷隆座談，借鏡俄烏戰爭檢討台灣全民防衛動員制度；會中監委關切，戰時海底電纜遭破壞，如何維持通訊順暢、應擇期實施全國性動員演練等議題。

監察院透過新聞稿指出，21日監察院外交及國防委員會邀白捷隆到會，以「從烏俄戰爭看全民防衛動員及後勤補給的準備」為題專題座談，增進監委對於全民防衛動員整備現況的瞭解，並作為職權行使參考，共有包括監察院長陳菊在內等20位監委參加。

監察院表示，時值俄羅斯入侵烏克蘭，全民防衛動員工作受各界矚目，尤其戰時遭封鎖情況下，國內戰略物資、民生物資整備是否充足，中央及地方政府規劃是否妥善，都有必要進一步了解。

白捷隆以「國內更加關心烏克蘭抵抗俄羅斯作戰成敗對台灣海峽兩岸未來發展可能產生的影響」進行破題，並針對台灣動員組織沿革、全民防衛動員概念、行政動員準備及實施、軍事動員準備及實施，以及比較烏克蘭與台灣後備動員制度，進行扼要介紹。

白捷隆也針對全民防衛動員平戰時轉換機制、全民國防手冊製作、各項重要物資編管、以及借鏡俄烏戰爭檢討台灣全民防衛動員制度等，作完整說明。

座談會中，外交及國防委員會召集人監委賴鼎銘關切國內糧食稻米安全存量，以及防空避難所應實際演練；監委林文程提出確認預擬戰爭封鎖石油編管數量，汲取俄烏戰爭經驗加速補足缺點；監委田秋堇關切戰時海底電纜、電廠及輸配電系統遭受破壞，如何維持基本電力供應及通訊順暢。

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監委賴振昌強調，戰時穩定金融的重要性、動員民間車輛問題；監委施錦芳提到，若干防空避難所遭違規使用，應適時盤點清查；監委葉大華提及全民國防手冊應滾動修正，也應強化對敵認知作戰；監委王幼玲提及外籍移工及身障人士如何使用全民國防手冊；監委陳景峻強調全民防衛動員應落實到民間，擇期實施全國性的動員演練。

賴鼎銘在總結時表示，全民防衛動員是台海防衛作戰非常重要一環，是持續性工作，所謂「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，期勉全民防衛動員署應全力以赴。（編輯：林克倫）1110425