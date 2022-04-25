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監院巡察勞安所 陳菊關切疫情影響勞工就業安全

2022/4/25 17:53（4/25 18:06 更新）
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監察院社會福利及衛生環境委員會22日由監察院長陳菊、召集人蕭自佑偕同監察委員等8人，在勞動部長許銘春陪同下，巡察勞動及職業安全衛生研究所。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年4月25日
監察院社會福利及衛生環境委員會22日由監察院長陳菊、召集人蕭自佑偕同監察委員等8人，在勞動部長許銘春陪同下，巡察勞動及職業安全衛生研究所。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年4月25日
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（中央社記者陳俊華台北25日電）勞動節將至，監察院長陳菊日前巡察勞動及職業安全衛生研究所時關切，COVID-19疫情延燒至今，已嚴重影響勞工就業安全及權益保障；另外，陳菊也關心勞工退休新制的實施成果。

監察院透過新聞稿指出，社會福利及衛生環境委員會為瞭解勞動及職業安全衛生研究、職場源頭安全管理機制，以及防災措施教育等業務的執行及推動成效，22日上午由監察院長陳菊、召集人蕭自佑偕同監察委員等8人，在勞動部長許銘春陪同下巡察勞動及職業安全衛生研究所。

監察院表示，這次巡察在勞安所人員解說下，監委對職業衛生分析、通風、音響、支撐材料破壞等專業實驗室、勞安加衛體驗館，留下深刻印象。其中，勞安加衛體驗館提供親身體驗，監委透過互動體驗功能，參與鋼構組配作業VR體驗及人因危害體驗。

五一勞動節即將到來，陳菊關切COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒至今，已嚴重影響勞工就業安全及權益保障；陳菊也關心勞工退休新制的實施成果；另外，對許銘春領導的勞動部，為降低疫情對勞動市場衝擊所做的努力，表達支持及鼓勵。

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監委蕭自佑則關心勞安所研究成果的運用與推廣等議題；座談會上，監委就青少年職安問題研究、勞動教育促進法訂定情形、增進青少年勞安知識，加強與教育部合作，鼓勵高中以上學校安排學生參訪勞安加衛體驗館、疫情對勞動力市場的影響、缺工問題及因應措施等提出詢問。

另外，監委也關切營造業與製造業的職災預防、職災移工失能給付、推廣勞退新制及改善提撥率KPI、公共設施經費提撥於勞工安全衛生的比率、家庭看護工仲介費及保障問題等議題，加以詢問與提出建議。（編輯：林興盟）1110425

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