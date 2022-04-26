國民黨批快篩亂象 提3訴求籲儘速公布實名制時程

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨今天指出，在居家隔離政策改為「3+4」後，快篩試劑變得很重要，但目前卻是缺貨買不到，要求政府應提供足夠快篩量能、儘速公布快篩實名制的推行時程、以及開放多樣性快篩類型。

針對居家隔離今天開始縮短為「3+4」方案，國民黨上午召開記者會指出，新的隔離措施，每人即需要5劑快篩，但多數縣市政府的快篩存量皆快要用罄，嚴重缺貨情況下，導致市面上搶購、囤貨亂象叢生。

國民黨副秘書長王育敏在記者會中表示，據統計，111年2月國內就業人數約1145萬8000人，若每人每週需2至3劑快篩試劑以維繫正常工作計算，每月約需9000萬至1.3億劑的快篩試劑，始能維持國家經濟體系運作的基本量能；另110年各級學校學生總數約為421萬2000人，若每人每週需2至3劑快篩試劑以維繫正常上學來計算，則約需要3368萬劑到5052萬劑。

王育敏指出，在確診者及隔離者的部分，以高峰期每天5萬人確診計算，若平均親密接觸者5人需要隔離，每天約有30萬人隔離，扣除重複3成估算，約21萬，每月初估630萬人，依照最新的居隔「3+4」措施，每人7天內得做5次快篩，每月約需3150萬劑。整體粗略估算，未來國內快篩試劑恐怕每月有高達上億劑的需求，不過，蔡政府不論是目前進口採購約1億劑或快篩國家隊目標每月4000萬劑的儲備，很顯然地皆遠遠不足。

王育敏強調，面對快篩亂象，國民黨提出3項訴求，包括提供足夠快篩量能、政府應儘速公布快篩實名制的推行時程、以及開放多樣性快篩類型；希望政府能儘快做到這3項訴求，讓全民能在充分的準備之下，共同渡過這波的疫情難關。

國民黨立委林奕華說，當孩子停班時，不只孩子要進行快篩，家人為了安全起見，也要快篩，所以民意代表現在多了一項選民服務，就是幫忙找快篩試劑；指揮中心對於當前快篩試劑的適用對象，有2歲以上的使用年齡限制，但許多孩童對於拭鼻方式的檢測方式有排斥感，如何讓快篩的方式能夠多元化，也沒看到政府有準備。

受邀出席記者會的前國健署署長邱淑媞則說，她2年多來都在參與國際的防疫，所以無法苟同與病毒共存的說法，病毒漏的到處都是，會要你的命，還會造成後遺症。（編輯：趙蔚蘭）1110426