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斯洛維尼亞總理連任失利 外交部：續拓展雙邊關係

2022/4/26 12:17
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（中央社記者黃雅詩台北26日電）斯洛維尼亞24日舉行國會大選，友台總理楊薩無望連任，是否衝擊台灣與斯國互相設立代表處的談判，外交部今天表示，台灣樂願持續與新政府、朝野各政黨、民間加強交流，積極擴大雙邊關係。

外交部今天舉行例行記者會，被問到有關斯洛維尼亞國民議會24日舉行選舉對台可能的影響，歐洲司長陳立國表示，對於斯國政黨與人民透過民主和平程序完成選舉，籌組新政府，外交部表達誠摯祝賀，台灣與斯國共享自由民主人權，是理念相近國家，疫情期間也曾就防疫相關議題有互動。

陳立國表示，台灣樂願持續與斯國新政府、朝野各政黨和民間加強交流，包括在經貿、教育等各領域，積極擴大雙邊關係。

楊薩（Janez Janša）是斯洛維尼亞政壇長青樹，曾多次訪問台灣，2020年3月起第3度出任總理。今年年初他接受印度電視台訪問時透露，正與台灣洽談互設代表處。

從初步開票結果來看，自由運動的領導者、55歲的高洛伯（Robert Golob）可望成為斯洛維尼亞的新總理，楊薩則幾乎已確定無法連任。（編輯：謝佳珍）1110426

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