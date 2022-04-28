國安局否認太平島擴建 立委籲總統前往宣示主權

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）外傳台灣徵得美國同意，將在南沙太平島擴建跑道供戰機起降。國安局長陳明通今天表示：「報導是錯的」。立委追問錯誤是指徵得美國同意或興建案，陳明通說，不實消息沒有討論意義。

立法院外交及國防委員會今天邀請陳明通列席報告，多位朝野立委關切太平島碼頭與跑道工程。陳明通表示，他尚未去過太平島；國防委員會召委江啟臣說，將盡快安排前往考察，他並呼籲總統蔡英文應親自前往太平島宣示主權。

聯合報24日報導，歐洲哨兵衛星4月連續3次偵測到南沙太平島正進行填海造陸工程，太平島碼頭浚深後可提供巡防艦常駐，另現有跑道將從1150公尺拓寬至1500公尺，以提供戰機起降。海巡署昨天表示，相關報導純屬臆測。

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江啟臣指出，媒體曝光的太平島衛星照片顯示，島上確實有動靜，他贊成跑道延展工程，但他認為，太平島是中華民國主權領土，台灣應可自行決定，不需要美國許可，他詢問國安局是否可證實台灣未事先徵求美國同意，陳明通表示，他僅能回答「媒體寫的不正確」。

中國國台辦昨天聲稱太平島是中國領土。民眾黨立委邱臣遠表示，他希望蔡總統能親自登上太平島宣示主權。陳明通表示，國台辦的發言是北京一貫立場，中國向來的戰略思維都認定太平島是兩岸重要連結。（編輯：謝佳珍）1110428