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兒童疫苗接種意願書 立委籲增列輝瑞BNT

2022/4/29 11:40
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（中央社記者王揚宇台北29日電）時代力量立委陳椒華今天說，兒童疫苗即將開打，目前給家長的評估意願書只有莫德納，但在採購到輝瑞BNT疫苗下，希望政府能修正，把目前可打的疫苗種類列在表上，讓家長選擇。

疫情嚴峻，衛福部食藥署日前核准莫德納疫苗適應症擴增至6歲至11歲兒童，預計5月2日開打。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4月28日表示，輝瑞BNT疫苗已完成簽約，包含兒童疫苗，現在正在準備出廠作業，希望趕在5月中旬到貨。

時代力量立委陳椒華、副秘書長張衞航上午在立法院召開記者會，呼籲中央與地方政府應有整體規劃，而且給家長的兒童疫苗施打評估意願書，應納入輝瑞BNT及莫德納。

張衞航說，行政院宣布採購到輝瑞BNT疫苗，對家長來說是值得期待的好消息，但昨天學校發的疫苗接種評估暨意願書，沒有顧慮到政府有可能採購到輝瑞BNT疫苗，只有莫德納選項。

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張衞航表示，很多家長想為小孩選擇打輝瑞BNT，如果意願書只有莫德納選項，且勾選不施打，除擔心小孩染疫風險，更擔心政府解讀成沒有施打意願，希望政府將輝瑞BNT疫苗選項納入，重新調查意願，讓家長有多種選擇，也方便地方政府安排調度。

陳椒華說，目前被隔離者沒有拿到快篩試劑，恐將造成「3+4」隔離政策的施行無法落實，她呼籲指揮中心盡速補足快篩試劑，成立快篩輔導隊、補充提供隔離者快篩試劑的人力。（編輯：謝佳珍）1110429

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