吳釗燮：烏俄戰火蔓延 台灣立陶宛堅定對抗威權

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（中央社記者游凱翔台北29日電）外交部今天表示，部長吳釗燮接受立陶宛多家媒體聯合視訊訪問表示，台灣密切關注烏俄戰爭及國際情勢發展，對中國動向也保持高度警覺，在烏俄戰火蔓延時刻，台灣立陶宛堅定一致共同對抗威權主義擴張。

外交部上午發布新聞稿表示，吳釗燮昨天接受立陶宛國家廣播電視台（LRT）、立陶宛公共廣播新聞網站（LRT.lt）、立陶宛通訊社（ELTA）、波羅的海通訊社（BNS）、LNK電視台及網路新聞DELFI等媒體聯合視訊訪問，深入說明台灣與立陶宛關係、烏俄戰爭啟示、中國對台灣的威脅，以及民主夥伴合作互利等議題。

吳釗燮表示，去年國際疫苗短缺之際，立陶宛慷慨捐贈台灣疫苗，擴大台灣先前提供立國口罩的良善循環，此舉溫暖台灣人民心扉，使得台灣對立國有更深的了解，不僅大力購買立陶宛商品，也熱切關心新民主夥伴。

吳釗燮指出，台灣與立陶宛持續深化各項領域的交流合作，去年台灣正式設立駐立陶宛台灣代表處後，今年也已收到立國來台設處的申請，台灣誠摯歡迎立陶宛駐台機構儘速成立，以加速深化雙邊友好實質合作。

針對烏俄戰爭發展，吳釗燮說，台灣強烈譴責並參與制裁俄羅斯侵略烏克蘭的行為，台灣在俄烏戰事爆發後，立即馳援烏克蘭27噸醫療物資，並成立專戶接受各界捐款，募集約3300萬美元善款，陸續轉至烏克蘭、波蘭、斯洛伐克、捷克、匈牙利，及立陶宛等波海三國週邊國家，大量來自台灣民間的人道救援物資也透過斯洛伐克及波蘭等國轉送烏克蘭。

吳釗燮強調，台灣結合政府與民間資源的善舉，彰顯台灣願意分擔國際責任，堅定守護民主的精神，與中國聲稱中立但暗助俄羅斯的立場大相逕庭。

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吳釗燮也重申，台灣密切關注烏俄戰爭及國際情勢發展，對中國動向也保持高度警覺。面對中國的文攻武嚇，台灣會效法烏克蘭人民堅強抵抗俄國優勢武力的決心，肩負起捍衛自己國家安全的責任。

吳釗燮最後表示，台灣不僅積極提升國防自衛能力，發展不對稱戰力，建構嚇阻所需的實力，同時與世界民主夥伴加強安全合作。在烏俄戰火仍蔓延的時刻，台灣與立陶宛是自由民主的堅實夥伴，堅定一致共同對抗威權主義的擴張。（編輯：黃國倫）1110429