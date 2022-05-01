五一勞工集會 時代力量上凱道守護勞權

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（中央社記者王承中台北1日電）今天是勞動節，時代力量黨主席陳椒華今天率黨務主管及多名市議員參選人上凱道，用實際行動守護勞權。陳椒華表示，近期通膨嚴重加上疫情衝擊，勞工生活更加辛苦；秘書長白卿芬指出，希望政府顧經濟也要顧勞工權益。

時代力量黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、副秘書長陳薇仲等人，今天率多名黨籍市議員參選人前往凱道出席2022五一集會活動，並以「物價飛漲、疫情重擊，守勞權護勞工」為主要訴求，用實際的行動與所有勞工朋友站在一起，一同守護勞權。

陳椒華表示，近期通膨嚴重加上疫情衝擊，勞工生活更加辛苦，再次呼籲政府要延長紓困貸款、失業給付的期間，並強化職訓，調和缺工的產業和失業的勞工。同時要開放輕症居家照護的勞工可請領勞保給付，以及增設有薪防疫照顧假，以保障疫情衝擊下的勞工權益。

陳椒華指出，台灣長久以來不夠重視職場勞動安全問題，從苗栗女工截肢事件到清明連假時發生的東南水泥廠工安意外，都是未重視職安規範造成災害的案例；要減少職災發生的最重要預防機制，就是強化勞動檢查和勞動職安教育，透過事前教育從源頭降低跟杜絕職災發生機率。

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白卿芬表示，希望政府顧經濟也要顧勞工權益，遺憾的是政府改革遲如牛步，勞工的薪資實質所得仍趕不上通貨膨脹速度，勞工朋友的心聲一直是時代力量制定勞權政策的根基，希望透過大家的努力，勞工權益在明年能有實質的進步。

陳薇仲指出，未來，時代力量將透過各地更多的參選人，進入議會協助各種在地勞權推動；在中央，則持續推動最低工資法，讓勞工面對高漲的物價能有所因應，保障大家的生活品質。時代力量強調，每一個人都有好好休息的權利，合法休假是勞工的基本權益，也是時代力量努力的目標。（編輯：蘇志宗）1110501