台糖土地遭偷倒廢棄物清除費逾10億 監委申請調查

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（中央社記者陳俊華台北3日電）監委王麗珍、張菊芳今天說，台糖土地遭偷倒廢棄物面積逾2萬平方公尺，恐需10億元的清除費用，顯然不是單次非法行為所致，案發經過與查處情形為何、有無涉及怠惰違失等，已申請調查。

王麗珍、張菊芳透過新聞稿指出，台糖公司位在台南市新市區的7筆土地，遭非法傾倒廢棄物，據媒體報導，遭不法掩埋廢棄物的總面積達2萬6997平方公尺，清理費用初估約新台幣10億2701萬餘元。

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監委表示，台灣台南地方檢察署檢察官偵辦發現，台糖巡查股長涉有掩護業者偷倒廢棄物行為。事涉台糖恐蒙受鉅額清除費的損失，兩人認為有進一步瞭解的必要，已申請自動調查。

監委指出，如此大面積的土地遭不法掩埋廢棄物，顯然不是單次不法行為所致，究竟案發經過與查處情形為何、台糖有無放任廢棄物傾倒面積擴大情事、通報土地遭棄置或掩埋廢棄物的作業流程，是否有瑕疵或未落實、內控機制及監督管理是否失靈、相關人員有無涉及怠惰違失情事等，有究明必要，將深入調查。（編輯：翟思嘉）1110503