放寬港專業人士定居引疑慮 綠委促專案國安審查並進

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（中央社記者王揚宇台北3日電）政府原訂5月1日放寬從事專業工作港人可申請在台定居，但引起各界疑慮，因而暫緩。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，應專案審理與國安審查並進，以免一些中國企業用專才方式，把佈建在香港很久的人，透過這種方式偷渡進來。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天接受訪問指出，黨團昨天就此案與相關機關代表討論，黨團成員相信政府對於香港民運人士的專案審理和行政部門的國安審查，但希望釐清香港民運人士和專業攬才的關聯性，不需要為了協助民運人士而用專業人才的名義解套，該分流就分流，該協助就協助，避免引起民眾的國安疑慮。

為解決港人目前在台居留、定居等相關問題，政府修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，港人在台從事專業工作居留5年、每年居留時間達183天，且滿足最後1年月收入達基本薪資2倍等條件，可申請定居。政府本擬於5月1日公告新制，由於民意反彈、立委持保留態度等因素而暫緩。

鄭運鵬指出，黨團成員昨天與行政部門討論，雖然在條文上沒有特別的共識，但如何把民運人士跟專業人士分流、合理審查，不要讓政府的美意反而造成國安上的恐慌，行政部門有聽進去，會在相關措施上，給大家比較有信心的做法。

然而，外界質疑政府「撐香港」是假的，鄭運鵬說，台灣政府挺香港民運人士是真是假，當事人最清楚，而且也不是把他們公開、浮上檯面，讓大家看到有受到照顧才是真的。

鄭運鵬認為，應該要專案審理與國安審查並進，讓專業人士走更正常的路，以免台灣有一些中國企業用專才方式，把佈建在香港很久的人，透過這種方式偷渡進來，這是大家的疑慮。

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他指出，每天有150名中國人可以申請到香港居留，從1997年後累積起來，人數約有100多萬人，如果這些人透過這次放寬進來，會搞不清楚其專業的真假，也很難知道誰有沒有問題；如果把受迫害人士跟專業人士綁在一起，大家會疑慮是否產生更大破口。

民進黨立委蔡易餘今天接受中央社記者訪問時說，政府在爭取港澳人才到台灣時，一定也要小心國安上的危險，若中國透過港人進行政治滲透，進入台灣社會、取得台灣身分，透過台灣的自由民主進行政治工作，恐將成為中國滲透管道。（編輯：郭無患）1110503