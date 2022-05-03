綠委提修法 全民國防防衛動員系統納保全

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（中央社記者王揚宇台北3日電）為強化全民國防的防衛動員系統能量，民進黨立委張廖萬堅等人日前提案，希望修正全民防衛動員準備法，將保全人員納入；本案尚待排審。

張廖萬堅與無黨籍立委黃國書的提案指出，鑒於台灣保全業法制化超過30年，每天有數10萬保全人員綿密的不分晝夜，深入台灣各生活領域，例如如公寓大廈、廠辦與商辦、交通站場與捷運系統等，這群熟悉當地人群及地形的第一線的工作人員，是一股協勤保家衛國的龐大人力。

張廖萬堅說，如果全民國防的防衛動員系統能納入保全能量，平時對保全人員動員協勤進行規劃，相信必能於戰時發揮其協助緊急避難、資訊回饋、民生物資建置等協勤能力。

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張廖萬堅表示，為此，他提出全民防衛動員準備法第15條條文修正草案，將保全人力納入全民國防的防衛動員系統，而人力動員準備分類計畫主管機關（內政部），應對保全人員動員協勤進行規劃等。

此外，他也提案修正保全業法，在立法意旨加入「促進其就保障國民生命及財產安全事項與政府機關合作」的文字內容，也修正第4條之一條文，讓政府機關為平時安全防護或戰時有效支援軍事勤務，得於保全業務及工作範圍內運用保全人力從事民防工作，並依法提供所需訓練、補貼或獎勵。（編輯：楊凱翔）1110503