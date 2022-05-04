國防手冊被轟脫節現實 國防部：9月前完成意見彙整

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（中央社記者游凱翔台北4日電）國防部上月公布「全民國防手冊範本」，外界質疑內容脫節實務。國防部今天表示，近期共蒐整97條意見，包括戰時無網路難以掃描查詢QR code、應增加敵我識別等資訊，規劃9月完成手冊綜合整理報告。

國防部、內政部、教育部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會等單位，明天上午將以「『全民國防手冊』之編纂、內容及檢討」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢，書面報告書下午已送抵各立法委員辦公室。

針對手冊檢討，國防部全民防衛動員署在書面報告書中指出，蒐整近期各界共97條意見，經歸納為9類、30項議題。

「停水停電類（經濟部）」的意見，包括戰時撥打水公司客服無法接聽、停水停電民眾無法主動回報、處置，與戰時景況脫節等；「防空避難類（內政部）」類，則有QR Code連結繁瑣、戰時無網路難查詢、快速獲得避難與救援。

「通信傳播類（通傳會）」，包括戰時能否使用QR Code、政府盤點戰時通訊方式、關鍵詞輸入網路查詢、年老者查詢、假訊息應對、網路斷訊應處等；「醫療急救類（衛福部）」，包括增加戰傷急救醫療知識、身心障礙者疏散納入長照機構及志工非政府組織參與等。

「全民國防教育類（教育部）」，包括媒合或培訓學校全民國防師資、提供民眾生存基礎知識等；「敵我識別類（內政部）」，則是民眾敵我辨識資訊。

國防部提到，4月15日已邀集相關部會及各地方政府，針對各界建議實施研討，研商精進作法，後續將每兩週召開管制會議，並規劃8月上旬彙整各部會的修正圖文，以利9月完成手冊綜合整理報告。

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國防部也說，規劃持續參考國外類似手冊編輯模式，增加文字敘述，提供結合戰場景況與民眾立場為考量之詳實資訊，精簡插圖佔據的篇幅，以周延生存自救措施。

為強化全民戰時應變能力，國防部去年起啟動編撰「全民國防手冊」，並在4月12日公布範本，但公布範本後，外界質疑手冊內容與實務脫節，例如戰時若無網路通訊，如何使用手機掃描QR code等。（編輯：翟思嘉）1110504