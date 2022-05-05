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美國羅德島州眾議會舉辦台灣日 通過友台決議

2022/5/5 10:10（5/5 10:21 更新）
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美國羅德島州眾議會4月28日舉辦第2屆台灣日活動，駐波士頓辦事處長孫儉元（發言者）應邀出席。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年5月5日
美國羅德島州眾議會4月28日舉辦第2屆台灣日活動，駐波士頓辦事處長孫儉元（發言者）應邀出席。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年5月5日
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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美國羅德島州眾議會近期舉辦第2屆台灣日活動，並無異議通過決議，支持台灣參與世衛等國際組織，鼓勵州政府持續加強與台灣的經貿關係，包括研議在台設立經貿辦事處。

活動4月28日下午在羅德島州眾議會議場舉行，駐波士頓辦事處長孫儉元應邀出席，致詞時說台灣與羅州關係堅實密切，歡迎「新英格蘭地區州議員台灣連線－羅德島分會」成立。

羅德島州眾議長薛卡契（K. Joseph Shekarchi）代表州議會表達對台灣的堅定支持，鼓勵所有議員加入「台灣連線」。

議場高掛中華民國國旗，展現對台友好。駐波士頓辦事處在場外舉辦「品味台灣」（Taste of Taiwan）茶會，提供珍珠奶茶、地瓜條、鹽酥雞及鳳梨酥，並安排布朗大學（Brown University）台裔學生表演舞獅及扯鈴。

羅德島州眾議會當天無異議通過第8186號決議，重申羅州與台灣友誼，支持強化雙邊經貿關係及台灣國際參與。

這份由薛卡契、州眾議會臨時議長甘迺迪（Brian Patrick Kennedy）、多數黨領袖布拉澤夫斯基（Christopher Blazejewski）等議員提出的議案提到，台灣政府捐贈13.5萬片醫用口罩與5000片N95口罩，協助羅德島州對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與變異株Omicron，彰顯台灣珍視與羅州的關係。

決議鼓勵羅德島州政府與台灣密切合作，強化雙邊貿易，並支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織及協定。

決議也鼓勵羅州外貿招商局考慮在台設立經貿辦事處，進一步強化與台灣、亞太地區的經貿關係。（編輯：郭中翰）1110505

美國羅德島州眾議會4月28日無異議通過友台決議，駐波士頓辦事處長孫儉元（左3）手持決議，和共同提案者薛卡契（右3至右1）、甘迺迪、布拉澤夫斯基合影。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年5月5日
美國羅德島州眾議會4月28日無異議通過友台決議，駐波士頓辦事處長孫儉元（左3）手持決議，和共同提案者薛卡契（右3至右1）、甘迺迪、布拉澤夫斯基合影。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年5月5日
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