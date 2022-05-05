日媒：台灣將成立安倍晉三之友會

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本產經新聞獨家報導，台灣的知日派前政要、企業家、學者等正在籌備成立民間交流團體「安倍晉三之友會」，希望透過與日本前首相安倍晉三的交流等，促進台日親善。

報導說，相關人士透露，台灣正在籌備成立安倍晉三之友會，希望建立一個類似日台交流團體「李登輝之友會」的組織。

安倍晉三之友會第一任會長預定由遠景基金會董事長陳唐山擔任。陳唐山曾擔任外交部長、國家安全會議秘書長、總統府秘書長等要職。

他接受產經專訪時表示，安倍在首相任內為促進台日關係盡心盡力，台灣有很多安倍的粉絲。尤其安倍最近在演講中指出「台灣有事就是日本有事」，讓很多台灣人很感動，於是有成立安倍晉三之友會的想法。

安倍晉三之友會成立後，主要活動內容將包括定期舉辦台日交流演講會，並就安倍所提倡的自由開放的印度太平洋戰略構想召開學習會，還將舉辦歡迎安倍訪台的相關活動等。等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和後，將在台灣組織訪日團，到東京拜訪安倍以及其他日本政治人物，進行交流。

報導指出，已有逾50名學者、醫師、企業家、醫生等擔任發起人或顧問，參與安倍之友會的籌備。其中包括前中央研究院院長李遠哲、前司法院副院長城仲模、台北101董事長張學舜、台灣日本研究院理事長李世暉、前駐日代表羅福全等。

安倍之友會成立後，不接受企業捐款和政府補助，由發起人和會員繳交的會費營運，在政治上保持中立，不會推薦或支持特定政黨或候選人。

陳唐山在受訪時說：「台日沒正式的邦交，在外交和安全保障的問題上有很多事政府之間無法直接交涉，盼藉由安倍晉三之友會填補這個空白。」（編輯：馮昭）1110505