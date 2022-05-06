外交部感謝日相彰顯台海和平重要性 續與日攜手合作

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（中央社記者游凱翔台北6日電）日本首相岸田文雄指出，台海和平不僅關乎日本，對國際同樣重要。外交部今天表示，此言論再度彰顯台海和平穩定重要性獲國際重視，對此表示感謝，在國際情勢動盪之際，將繼續與日本等理念國攜手合作。

外交部發言人歐江安中午告訴中央社記者，岸田文雄昨天在英國召開記者會時表示，台灣海峽的和平穩定不僅對日本的安全至關重要，也攸關國際社會的穩定，日本一貫立場為期盼透過對話和平解決台灣問題，今後並將持續密切關注，岸田的發言再度彰顯台海和平穩定的重要性深獲國際重視，外交部對此表示高度歡迎與感謝。

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歐江安說明，岸田另外指出，烏俄情勢對亞太區域的影響，凸顯出共享相同價值觀的國家應強化協調合作，反對以武力片面改變現狀，更不容東亞發生類此情事。外交部相信，岸田的主張與呼籲不僅反映民主國家的心聲，也贏得國際社會肯定與贊同。

歐江安強調，台灣與日本地理相鄰，國民情感深厚友好，在威權主義向外擴張，挑戰全球民主秩序，造成國際情勢動盪之際，台灣將繼續與日本等理念相近國家攜手合作，共同捍衛國際正義與自由民主的普世價值。（編輯：蘇志宗）1110506