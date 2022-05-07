國防院：烏克蘭藉說故事 鼓舞士氣爭取國際支持

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（中央社記者游凱翔台北7日電）俄烏戰事爆發，兩國假訊息攻防引起關注。國防安全研究院分析，俄國的假訊息來源毫無根據，烏克蘭則藉由講述個人故事來鼓舞士氣或爭取國際輿論，反觀台灣應建立個人「信任管道」，確保訊息來源正確性。

國防部智庫、國防安全研究院發布「國防安全即時評析」，網路安全與決策推演研究所駐研學官廖松柏以「從俄烏戰爭中探討『假訊息』對台灣社會的影響」為題，撰文分析假訊息對俄烏戰爭的影響及台灣的因應方式。

廖松柏指出，近日因俄羅斯與烏克蘭的戰事發生，不僅是實體戰場，連帶在網路世界也掀起一波「無硝煙戰爭」，雙方網軍不斷散播假訊息，藉此掩蓋真實訊息的傳遞。

他舉例，戰爭尚未開打前，俄烏兩國在網路世界裡已展開虛擬空間作戰，從最初期駭客攻擊事件一直到雙方網軍在網路空間交鋒，兩國都是為了爭取有利的輿論與社會支持；畢竟，假訊息常起因於民眾對未知的渴望，但也讓未經證實的聳動資訊容易被快速流通。

針對俄烏兩國傳播假消息的模式，廖松柏說明，俄羅斯是將毫無根據或不相關的訊息，透過新聞畫面播送及官方情報機構引述；例如，俄國聲稱南韓義勇軍戰死烏克蘭，事後證實消息來源並非屬實，目的是警告世界公民若加入對抗俄國將被視為敵人。

烏克蘭則是透過講述個人故事或民眾大量上傳影片後，再由相關媒體加以引用。例如，通訊軟體流傳一段影片稱「烏克蘭擊落俄羅斯戰機」，經查證影片多處內容與軍事遊戲「武裝行動」相似，目的在「鼓舞士氣」或以「戰爭的殘酷」等題材獲國際支持。

至於台灣的因應方式，廖松柏指出，台灣是接受境外假訊息最頻繁國家，且已連續蟬聯多年冠軍，這代表中國對台灣的認知作戰不曾間斷；他建議，首先應建立個人或團體訊息獲得的「信任管道」，確保管道正確性及正當性，並避免引用來源不明的陌生訊息。

廖松柏表示，當接收的訊息過於誇大、不合邏輯或常理時，應主動求證及提出檢舉，避免成為假訊息的傳播者或製造者；從好習慣做起，才能共同防堵假訊息見縫插針及病毒式傳播的可能。（編輯：林克倫）1110507