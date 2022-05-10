2023博覽會 蔡總統：讓台灣成世界客家文化首都

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（中央社記者葉臻桃園10日電）總統蔡英文今天出席「2023世界客家博覽會世界館開工典禮」時指出，希望透過世界客家博覽會，把台灣客家在自由、民主環境中的創新力推向全球，讓台灣成為世界客家的文化首都。

蔡總統及行政院長蘇貞昌上午在桃園市長鄭文燦陪同下，至桃園市中壢區出席「2023世界客家博覽會世界館開工典禮」。

蔡總統致詞時表示，自從上任以來，就努力要達成發揚客家文化的目標，讓客家鄉親以身為客家人為榮，以及讓客家傳統語言重回生活日常。

蔡總統指出，這些年在中央及地方政府密切合作下，許多保存客家文化的建設一一完成，在客庄的振興、客語的推動上也有許多的進展，現在不只是到政府機關可以用客語交談、辦公，也有越來越多年輕人回到客庄就業、創業、促進在地發展，這些都是大家一起拚出來成果，一定要持續地努力。

蔡總統表示，2023世界客家博覽會將在桃園舉辦，主題是「Travel to Tomorrow」，代表「未來的客家」，希望透過世界客家博覽會，反映出客家移民在全球各地在地化、多樣化的經驗，更能夠把台灣客家在自由、民主環境中的文化創造力、創新力，推向全球客家世界。

蔡總統指出，藉由凸顯台灣客家經驗的典範特色，讓更多人看到台灣的客家文化，也讓更多人一起投入傳承客家文化的行列，期許未來大家一起努力，讓世界看到台灣的客家，讓台灣成為世界客家的文化首都。

蘇貞昌致詞時表示，台灣是全世界唯一有完整客家政策的國家，蔡總統是最重視客家文化的國家領導人，桃園是全台灣客家鄉親最多的城市。

蘇貞昌指出，鄭文燦用縝密規劃、高超執行力，讓桃園在條件上成熟，明年將舉辦全世界首次唯一用國家力量舉辦、以客家為主題的世界客家博覽會，邀請全世界22個國家參加，展現客家鄉親在全世界各地打拚、落地生根的團結及努力。

鄭文燦致詞時表示，台灣在客家文化振興上位於樞紐地位，這次世界客家博覽會將展現自信，讓台灣成為振興客家文化最重要的搖籃。

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桃園市政府指出，世界客家博覽會規劃「世界館」及「台灣館」2個主展館，以及7個副展館，亞洲．矽谷創新研發中心一期工程將先行興建物聯網（IOT）展廳，將在世界客家博覽會期間作為主場「世界館」使用，目前正在施工中的會展中心展覽棟作為「台灣館」使用。

桃園市府表示，其他7副館預計使用桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區、桃園北區客家會館、1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館等場域。（編輯：戴光育）1110510

總統蔡英文（前中）10日出席「2023世界客家博覽會世界館開工典禮」，持香進行祈福儀式。中央社記者葉臻攝 111年5月10日