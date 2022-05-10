藍籲延後調漲健保 綠：差價有助釋放醫療量能

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右2）、書記長萬美玲（左2）、副書記長謝衣鳯（右1）及立委呂玉玲（左1）10日在立法院舉行記者會，質疑政府在疫情嚴峻、萬物齊漲，民眾忙於防疫之際，卻還要調漲健保部分負擔費用，建議延到112年1月1日實施。中央社記者王飛華攝 111年5月10日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北10日電）衛福部公告15日實施健保部分負擔調整方案，國民黨團總召曾銘宗今天表示，目前疫情嚴峻，全民忙於防疫，再加上萬物齊漲，建議健保部分負擔調漲延到明年元月1日實施。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社記者訪問指出，這次健保部分費率調整的目的，不是為了補充健保保費缺口，反而是透過差價制度釋出大型醫院能量，照顧急重症患者，也符合疫情高峰期必須要準備的事情。國民黨團想暫緩實施可以討論，但請不要誤解了衛福部的本意。

為強化健保財務狀況，衛福部調高健保藥品、檢驗檢查、急診等3大部分負擔，並於日前正式公告，新規定將在5月15日實施，未來民眾做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將變貴。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長謝衣鳯，以及國民黨立委呂玉玲今天在立法院召開記者會，質疑政府在疫情嚴峻、萬物齊漲，民眾忙於防疫之際，卻還要調漲健保部分負擔費用。

曾銘宗指出，基於目前疫情非常嚴峻，全民忙於防疫工作，加上萬物齊漲，國民黨團認為政府不適合在這個時間點調漲健保部分負擔。強烈建議延後原定在15日實施的健保部分負擔調漲，至少等這波疫情過後，延到明年元月1日實施。

書記長萬美玲表示，健保費部分負擔調整，完全由衛福部長陳時中拍板定案。在疫情嚴峻，醫療量能已達臨界之際，還要調漲健保部分負擔，勢必會造成民眾的憤怒與不滿，不但無法紓解醫護壓力，還有可能加重醫病衝突糾紛，增加醫院的負擔。

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萬美玲指出，國民黨團呼籲陳時中迷途知返，好好將重心放在抗疫，想想如何提供民眾足夠的快篩試劑，要打第三劑、甚至第四劑的疫苗在哪裡，又如何提升醫療量能，這些都是當前的防疫重心，不要在這個時間點調漲健保費用。

謝衣鳯表示，根據主計處公布痛苦指數顯示，近2年來受到疫情影響，原物料上漲等因素，民眾痛苦指數居高不下，今年1到4月間民生必需品大幅上漲，導致民眾消費指數跟著上漲，今年比去年痛苦，這個月比上個月痛苦，5月份衛福部調整健保部分負擔後，民眾將會更痛苦。（編輯：翟思嘉）1110510