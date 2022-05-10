吳釗燮樂見美國防部挺身澄清 打破一中原則魔咒

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）美中國防部長4月下旬通話後，中國稱美國在會中堅持「一中原則」，美國國防部6日予以否認。外交部長吳釗燮今天在推特轉引美國國防部推文指出，他很高興美國五角大廈挺身而出，打破中國一貫的「一個中國原則」魔咒。

吳釗燮今天下午在外交部官方推特（Twitter）以署名JW的貼文指出，台灣是自由民主的，台灣毫無意願接受共產黨的統治。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4月20日與中國國務委員兼國防部長魏鳳和通話。談話後中國國防部發布新聞稱「美國堅持一個中國原則」，美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）6日在例行記者會上表示，中方國防部錯誤地聲稱美國堅持一個中國原則（Principle），但是奧斯汀並沒有這樣說，反而明確表示美方致力於一個中國政策（Policy）。

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美國駐華使領館也在推特轉發消息，並將全文以簡體中文翻譯。

外交部4月21日回應美中防長對談時即曾提醒注意中國誤導、詮釋美方立場。外交部當時表示，美方已依慣例於事後向台灣說明美中通話情形，台灣注意到中國國防部發布的聲明，刻意凸顯對於台海議題的討論，並再次誤導、扭曲詮釋美方的發言或立場，意在透過此次對話再次對台發動認知作戰，外交部因此特別提醒民眾，注意中國對類似對話後的習慣性操作。（編輯：謝佳珍）1110510