陸配網紅上民進黨Podcast 暢談台灣自由

（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨的「蔡英文&DPP」Podcast頻道「耳朵出遊不出油」最新一集節目專訪來自中國大連的新住民、Youtuber焦慮主婦Lia，對於台灣的自由環境，她說，已經像陽光、空氣、水一般的習慣，自己已經是精神上的台灣人。

民進黨今天發布新聞稿指出，「蔡英文&DPP」Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，釋出新一集內容，專訪擁有14萬訂閱的Youtuber焦慮主婦Lia，她是民進黨婦女部舉辦的「親愛的家鄉，你好嗎」徵文競賽的獲獎者之一。

焦慮主婦Lia原是中國籍，節目主持人謝子涵好奇，為什麼願意參加民進黨舉辦的徵文活動；焦慮主婦Lia回答，過去的確會擔心被貼標籤，但現在理解台灣是個多元的國家，只要對新住民的生活有幫助，她都願意嘗試。

焦慮主婦Lia也解釋，會叫「焦慮主婦」是她「最直白的呈現」。焦慮來源起初是因為要照顧孩子，身為人母的焦慮。隨著孩子成長，自己也從初為人母的焦慮，轉變成現在去追逐自我實現。對母親角色的心態有所改變，不只是為了不把壓力帶給孩子，更是為了要追求更好的自己。

至於，來台灣最不能適應的差異，焦慮主婦Lia說，過去文化差異造成的不便，現在看起來倒都是小事。她強調，對於台灣的自由環境，已經像陽光、空氣、水一般的習慣。面對烏俄情勢，她坦言，現在的最大的焦慮是，她所熟悉、習慣並且喜愛的台灣的生活方式，會不會被改變。

對於經常被問，台灣人對她友不友善的問題，焦慮主婦Lia說，很少有國家像台灣「這麼喜歡自我反省」。她也認為，融入一個社會，要靠自己努力，台灣已經做得很好。

焦慮主婦Lia也有一個頻道叫做「精神台灣人」，她解釋，相較於肉體台灣人，自己生活在台灣，未來也會成為台灣人，自己已經是精神上的台灣人了，自己的兒子毫無疑問是「自然台」。她也分享，自己曾因批評台灣的不足，被兒子回擊「妳又不是台灣人」，先生即時發聲，告訴兒子「媽媽未來也是台灣人」，才讓她釋懷。

談到台灣防疫，焦慮主婦Lia說，如果防疫有一塊金牌，台灣應該要有一塊。她認為，現在台灣人對疫情感到慌張，是因為之前防守得太好了。她認為，台灣不管政策是好、是壞，大家都會有意見，但這些討論過程、政府也能即時修正，都是非常寶貴的事情。

另外，焦慮主婦Lia也認為，新住民其實不像過去大家認知般淒慘，新住民族群也在轉變，最重要的是大家都是在台灣生活，未來都是台灣人，都是為了讓台灣更好，這也是她這次上節目想傳遞的聲音。（編輯：翟思嘉）1110511