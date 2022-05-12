蘇貞昌：台灣染疫死亡率萬分之2 較香港日本低

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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院長蘇貞昌今天表示，進入防疫新台灣模式以來，確診數如預期增加，但未如沖天炮速度般快，且染疫死亡率部分台灣目前為萬分之2，相比香港的千分之8，以及日本千分之2低，顯示相關防疫作法有效。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。報告指出，台灣進入廣泛社區流行，疫情預計中下旬達到高峰，本土中重症病例數及死亡數預期上升。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌表示，台灣在過去2年多來的防疫成績受國際肯定，但基於疫情變化、國際疫情情勢及國際往來的必要，政府提出正常生活、積極防疫、穩健開放的「新台灣模式」

蘇貞昌說，既然要開放，就要縮短防疫時間，縮小匡列範圍，所以確診數一定會增加，而Omicron變異株特性就是傳播速度快，目前確診數正如預估，持續不斷增加，但未如沖天炮速度一般快。

他表示，這段期間確診數快速增加，但將近99.8%都是輕症或是無症狀，而看國際的死亡率，2022年以來，香港是千分之8、日本是千分之2，韓國則為千分之1，台灣目前則是萬分之2，相對地低，從這樣的成績與數字可看出相關作法是很有效的。

蘇貞昌說，現在正進入疫情整個最後、最關鍵的階段，這一仗一定要如過往一樣，窮盡一切之力、團隊合作，請民眾配合，一起跨過這個最後的戰役，才能進入大家所期待的正常生活、完全開放。

另外，快篩試劑整備部分，蘇貞昌說，本週一起，北北基桃4大超商與連鎖藥妝等8大通路，已全面開賣快篩試劑，首日銷售日100%、次日90.99%，昨天則是81.94%，政府會視快篩試劑在8大通路販售情形，以及各地需求，適時鋪貨至其他縣市通路上架販賣。

蘇貞昌也要求，快篩實名制原先5月底及6月才要進口的快篩劑，都應盡可能提前交貨，讓每個藥局所配發的量能夠再增加，後續請副院長沈榮津持續督導，加速各多元供應管道的進貨。

另外，全台16所榮民之家第3劑的施打率為81.87%，蘇貞昌說，這遠高於民眾平均第3劑施打率的61.9%，感謝退輔會主委馮世寬的用心。（編輯：黃國倫）1110512