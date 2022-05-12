外交部選送赴國際NGO實習計畫 6/15截止報名

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）全球因疫苗施打率日益普及，各國逐漸開放邊境，外交部表示，為持續提供國際實習機會，今天公布選送NGO（非政府組織）幹部及青年學子赴海外INGO（國際非政府組織）實習計畫，自即日起接受報名至6月15日截止。

外交部發布新聞稿指出，「外交部選送NGO幹部赴海外INGO實習計畫」自民國94年開辦以來，已選送超過60位優秀NGO幹部赴海外實習。報名者須為現職NGO幹部，今年優先招收的實習領域，包括性別平等、醫療衛生、人道援助、環保永續、民主人權、社會創新或其他符合聯合國「永續發展目標」（SDGs）議題。

外交部表示，「外交部選送青年學子赴海外INGO實習計畫」自108年開辦以來，計有3名大專院校生分別前往美國及歐盟的知名國際非政府組織（INGO）實習，去年因疫情暫停，今年恢復舉辦；報名者須為18歲至35歲大專院校在學學生，且同樣以符合聯合國永續發展目標的實習領域為優先考量

外交部指出，報名任一項計畫的青年朋友，在通過外交部初審和面試後，於下半年赴INGO實習，返國後需遵守屆時的防疫規定。

外交部表示，本計畫一律採通訊報名，有意報名者需檢附甄選簡章所列應繳文件，於6月15日前（以郵戳為憑）掛號寄至台北市中正區凱達格蘭大道2號「外交部非政府組織國際事務會」收，簡章與報名表詳見外交部官網。（編輯：林克倫）1110512