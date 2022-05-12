新國會園區選址完成請益行程 將送立院決定

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）立法院長游錫堃啟動新國會園區選址請益行程，今天最後一站前往宜蘭了解2處可能地點。游錫堃說，評估報告出爐後，將送請由立法院各黨團推薦委員所成立的相關委員會決定。

游錫堃下午針對新國會園區選址作業，率團拜會宜蘭縣政府，宜蘭縣長林姿妙率領縣府團隊向游錫堃簡報，說明宜蘭縣所提的宜蘭市健康休閒專用區、中興文化創意園區兩處可能地點優勢。

縣府表示，宜蘭市健康休閒專用區面積約8.6公頃，就在宜蘭市後火車站附近，腹地廣大、交通便利。

縣府指出，位於五結鄉的中興文化創意園區，建議以其中5.7公頃的土地為新國會園區，位處宜蘭中心地帶，區塊完整。

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游錫堃表示，立法院遷址地點，各界提出27處，已分別拜訪過台北市政府、新北市政府、台中市政府、彰化縣政府與宜蘭縣政府，完成所有請益之旅。

游錫堃強調，針對新國會園區選址，他本著開放的態度聽取各界意見、充分溝通，他雖是宜蘭人，對宜蘭抱有相當感情，但立法院為合議制，選址過程應經由相關理性的評估及討論後決定，後續評估報告將送請由立法院各黨團推薦委員所成立的「國會遷（改）建暨監督委員會」進行政策性的討論及決定，並希望能在他卸任前，將遷建地點定案。（編輯：張銘坤）1110512