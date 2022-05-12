更多編輯台推薦新聞：
3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19法定傳染病等級降級理賠打折？金管會3點回應
首頁 / 政治

新國會園區選址完成請益行程 將送立院決定

2022/5/12 20:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）立法院長游錫堃啟動新國會園區選址請益行程，今天最後一站前往宜蘭了解2處可能地點。游錫堃說，評估報告出爐後，將送請由立法院各黨團推薦委員所成立的相關委員會決定。

游錫堃下午針對新國會園區選址作業，率團拜會宜蘭縣政府，宜蘭縣長林姿妙率領縣府團隊向游錫堃簡報，說明宜蘭縣所提的宜蘭市健康休閒專用區、中興文化創意園區兩處可能地點優勢。

縣府表示，宜蘭市健康休閒專用區面積約8.6公頃，就在宜蘭市後火車站附近，腹地廣大、交通便利。

縣府指出，位於五結鄉的中興文化創意園區，建議以其中5.7公頃的土地為新國會園區，位處宜蘭中心地帶，區塊完整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

游錫堃表示，立法院遷址地點，各界提出27處，已分別拜訪過台北市政府、新北市政府、台中市政府、彰化縣政府與宜蘭縣政府，完成所有請益之旅。

游錫堃強調，針對新國會園區選址，他本著開放的態度聽取各界意見、充分溝通，他雖是宜蘭人，對宜蘭抱有相當感情，但立法院為合議制，選址過程應經由相關理性的評估及討論後決定，後續評估報告將送請由立法院各黨團推薦委員所成立的「國會遷（改）建暨監督委員會」進行政策性的討論及決定，並希望能在他卸任前，將遷建地點定案。（編輯：張銘坤）1110512

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族