萊劑零檢出自治條例無效合憲 民進黨盼地方中央合作

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（中央社記者溫貴香台北13日電）民進黨今天表示，萊豬釋憲案的結果，也證明食安議題屬於國際貿易政策，是中央立法事項。期盼在野黨不要再因政治因素而反對，中央和地方應共同合作，為台灣加入國際經貿組織而努力。請國民黨不要繼續製造社會爭端。

憲法法庭今天做成111年憲判字第6號判決，進口肉品及其產製品殘留乙型受體素安全容許量標準，屬中央立法事項，行政院就地方議會所通過的自治條例無效或不予核定，均合憲。

民進黨發言人林靜儀下午表示，判決清楚說明，食品安全衛生的標準不僅具有法律統一性與全國一致性，更牽涉到國際貿易政策，是中央專屬事項，地方不能自行訂定標準。台灣人民在公投上已經表達支持公平互惠的國際貿易，期盼融入國際經貿的看法，請中國國民黨不要再繼續製造社會爭端。

林靜儀說，台灣在國民黨執政時期，就已經開放萊克多巴胺牛肉進口長達10年，政府開放含萊克多巴胺豬肉進口，是經過嚴格的風險評估，也參考民眾飲食習慣，訂定比國際更嚴格的標準，確保國民健康。

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她進一步說，但在野黨主導多數席次的地方議會卻訂定地方自治條例，要求萊劑零檢出，牴觸中央立法的規定，製造違法的國際貿易障礙，嚴重影響台灣參與國際組織和經貿競爭力。

林靜儀說，去年公投的結果，台灣民眾已經非常明確表達希望融入國際組織、發展國際經貿、食品安全合乎國際標準的強烈意願；而萊豬釋憲案的結果，也證明食安議題屬於國際貿易政策，是中央立法事項。期盼在野黨不要再因政治因素而反對，中央和地方應共同合作，為台灣加入國際經貿組織而努力。（編輯：蘇志宗）1110513