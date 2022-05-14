國民黨備戰年底選戰 鎖定徐志榮參選苗栗縣長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨備戰年底縣市長選戰，黨主席朱立倫與秘書長黃健庭本週2度到苗栗了解地方選情，徵詢藍營地方意見領袖看法，尋找合適縣長參選人，最終鎖定立委徐志榮，代表國民黨角逐苗栗縣長。

民進黨已於4月27日中執會通過，決定提名行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人。徐定禎此前受訪時說，總統蔡英文執政讓人民有感，對地方選舉很有助益，有心信能翻轉苗栗，這次一定要拚勝選。

國民黨布局年底縣市長選戰，目前已提名台南市、新竹縣、金門縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、屏東縣等8縣市，至於尚未完成提名的14縣市，黨內人士說，桃園市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣、高雄市等地，仍在協調與徵詢地方意見，其餘縣市基本上沒有太大問題。

根據地方人士透露，朱立倫本週積極布局苗栗縣長人選，10日、11日都到苗栗與縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻等藍營地方意見領袖會面，聽取意見，展現積極徵詢、協調態度，盼能在苗栗提出最適合人選。

地方人士分析，苗栗縣議會議長鍾東錦表態最早、最為積極，同時與地方議員有著良好關係，但在黨中央深入了解地方後，發現聲量與支持度還是有所落差，因此仍希望鍾東錦能繼續擔任議長。

地方人士說，前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘也有意參選，而謝福弘雖獲地方派系力挺，並努力跑基層，但仍欠缺知名度。

地方人士指出，黨中央思考邏輯是，謝福弘這段時間若民調未能進一步成長，就只能徵召地方民調最高的徐志榮，穩定苗栗盤勢；但亦有消息稱，黨中央一直以來都鎖定徐志榮參選苗栗縣長，因此最終不排除會強力徵召。

在桃園市部分，有意參選的羅智強已辭去台北市議員，專心經營桃園，同樣表態參選的立委呂玉玲也非常積極，地方行程一個接一個，努力爭取支持；據了解，黨中央持續進行民調了解狀況，由於民進黨人選尚未出爐，國民黨不急著翻出底牌，預計待朱立倫6月訪美結束後，才可能會有進一步動作。

此外，國民黨在高雄市與嘉義縣等地則出現人選難尋狀況，尤其在嘉義縣，可說是完全沒有人選。至於在高雄市，雖然前高雄市副市長李四川日前已表達無意參選，但國民黨高雄市議會黨團仍力拱他出馬。

高雄市除李四川外，孫文學校總校長張亞中表現出有意參選態度；國民黨智庫執行長柯志恩近日也被黨內點名，盼能以奇兵之姿披掛上陣。但高雄藍營地方要角坦言，要再找到高知名度、明星級的市長參選人，真的非常困難。（編輯：林克倫）1110514