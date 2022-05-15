蔣萬安參選台北市長 秦慧珠：國民黨擬25日提名

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）國民黨年底縣市長選舉提名作業因多名黨員確診而延後。國民黨台北市議會黨團書記長秦慧珠今天表示，據知黨內已規劃於5月25日中常會將提名黨內立委蔣萬安參選台北市長。

秦慧珠表示，針對媒體報導國民黨將於5月25日提名蔣萬安參選台北市長，據她所知，確實有此規劃，且本來時程應該更早，但因蔣萬安7日確診而有所延後。

同時，加上黨主席朱立倫6月1日將啟程訪美12天，提名時程不能再耽擱，所以朱立倫希望能儘早於5月25日中常會完成提名。

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秦慧珠說，若依蔣萬安確診解隔，須於5月23日之後才能外出跑拜票行程，萬安確本來希望黨內能延後至6月提名，但朱立倫覺得時程可能太晚，經過內部討論後，最後敲定於5月25日由中常會正式通過提名，蔣萬安將擔任北市母雞帶領大家打仗。

對於後續北市國民黨議員參選人如何和蔣萬安共同造勢、合作，秦慧珠表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，後續將看疫情狀況及考慮大眾觀感，進行審慎評估及討論後，和台北市黨部進行相關規劃。（編輯：方沛清）1110515