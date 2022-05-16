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苗栗縣議長鍾東錦自清黑歷史 強調藍軍須團結

2022/5/16 13:59（5/16 14:36 更新）
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國民黨傳出黨中央屬意由立委徐志榮代表角逐下屆苗栗縣長，縣黨部主委、苗栗縣議長鍾東錦（前坐者中）及支持者16日呼籲黨中央勿聽信抹黑放話黑箱作業，應回歸公平公正公開機制拔擢最佳人選。中央社記者管瑞平攝 111年5月16日
國民黨傳出黨中央屬意由立委徐志榮代表角逐下屆苗栗縣長，縣黨部主委、苗栗縣議長鍾東錦（前坐者中）及支持者16日呼籲黨中央勿聽信抹黑放話黑箱作業，應回歸公平公正公開機制拔擢最佳人選。中央社記者管瑞平攝 111年5月16日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣議長鍾東錦積極表態參選下屆苗栗縣長，今天開記者會澄清黨內高層質疑他民調低以及前科「黑歷史」，強調藍軍必須團結，勿受抹黑影響選戰。

鍾東錦自民國109年8月接任國民黨苗栗縣黨部主委，去年1月表態宣布願意參與黨內初選，號召有志之士，良性競爭，為國民黨挖掘最佳下屆苗栗縣長選戰的人選；除鍾東錦積極經營基層外，前農田水利署苗栗管理處長謝福弘也有意參選，至於外界點名的立委徐志榮，雖多次表明無意願，但也以「尊重黨中央」留下伏筆。

媒體日前報導，國民黨主席朱立倫與秘書長黃健庭上週2度到苗栗了解地方選情，最終鎖定立委徐志榮，代表國民黨角逐苗栗縣長。

鍾東錦今天在縣黨部舉行「向鄉親說明」記者會表示，第一時間感到錯愕、無法理解，但經過沈澱，只能說黨中央有其考量，他會持續走自己的路，與鄉親站在一起。

鍾東錦說，對於黨中央鎖定提名徐志榮，還是會尊重黨中央、尊重主席，如果徐志榮同意出征，為展現藍軍團結氣勢，他將全力輔選；不過，若徐志榮持續表示沒有參選意願，那麼他會義無反顧、挺身而出，為苗栗鄉親打拚。

鍾東錦指出，黃健庭曾南下告知因為民調低，不適合提名，但他手邊掌握的資料「我民調其實並不低」；前幾日，主席朱立倫則說，有人告狀「議長有強姦、殺人前科」會影響整個黨的布局跟選戰。鍾東錦說：「這樣的抹黑和造謠是我不能忍受。」

鍾東錦表示，20幾歲剛出社會對愛情懵懂，當時曾交往1名女友，不知對方已婚身分而誤陷妨害家庭的疏失，但與「強姦」相差十萬八千里；另外，稱他涉及「殺人」案，應該是在他年少氣盛時，與昔日同窗飲酒後爭執打架，過程中為求自衛，拿刀劃破對方肚皮縫了好幾針，以當時法律被依殺人未遂罪判刑，事後，他向對方道歉並取得諒解。

鍾東錦指出，年少輕狂曾犯過錯，也為了朋友走錯路留了案底，被當時的警總以管訓名義，無緣無故送進監獄，按現在執政黨定義是坐「黑牢」，這些教訓讓他在年紀增長後，努力想回饋社會、成為更好的人，並且格外重視下一代的教育，從小引導學生走向正確道路。

他強調，自己絕非謠傳的「黑道」，更從未加入幫派組織，從讀書、成長到現在，只加入過中國國民黨。因事涉個人名譽，若有人拿出他殺死人或強姦的證據，願發出新台幣10萬元檢舉獎金，並請辭議長、退出政壇；今後若再有人未經查證以訛傳訛，將委請律師對惡意污衊抹黑提告，並呼籲黨中央不應聽信抹黑、放話的誣陷，更不能走回黑箱作業窠臼，透過公平、公正、公開方式，拔擢最有能力的縣長候選人。

這場記者會有副議長李文斌、多名縣議員及逾百名支持者到場聲援。有支持者表示，黨中央決定人選應多聽地方意見，更應有透明公正的初選或民調方式產生人選，否則難保藍軍分裂反而對選情不利。

記者多次致電立委徐志榮，但截至發稿前皆未接聽手機。（編輯：方沛清）1110516

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