駐以色列代表拜會上拿撒勒市長 推市政交流

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡16日專電）駐以色列代表李雅萍日前拜會上拿撒勒市市長卜洛特，就加強城市交流、文化及科技合作交換意見。

駐以色列代表處發布新聞稿指出，今年是上拿撒勒市（Nof HaGalil）慶祝建城65週年，李雅萍12日恭賀卜洛特（Ronen Plot）治理的各項成就。她指出，上拿撒勒市率先挺身而出援助烏克蘭難民及新移民，堪稱城市典範。

她說，台灣人民熱情友善，不論是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間或是俄羅斯入侵烏克蘭，台灣都展現台灣能幫忙（Taiwan can help）的精神，協助民主國家夥伴共度難關，期待在全球疫情過後，能促進台灣城市與上拿撒勒市更多文化及科技的交流。

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卜洛特表示，擔任國會議員期間曾造訪台灣，在台所見所聞令他難忘，台、以都是全球科技重鎮，彼此也重視文化發展，期盼拓展雙方城市交流，藉由商業及文化活動，促進雙方人民友誼及互惠合作。

駐以色列代表處指出，上拿撒勒市是以色列北部著名城市，人口組成多元，包括猶太人、阿拉伯人、前蘇聯國家及南美新移民，自俄烏戰爭爆發以來，收容超過600戶烏克蘭難民家庭。（編輯：馮昭）1110516