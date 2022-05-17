波蘭經發部次長抵台訪問 今出席台波投資論壇

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮丘沃克（Grzegorz Piechowiak）昨天深夜率團抵台訪問3天，他今天下午將出席經濟部主辦的「波蘭投資商機論壇」，會中除討論台波合作商機，並將簽署合作備忘錄。

波蘭政府在官網貼出台北101的照片並公告指出，皮丘沃克將於17日到19日率團訪問台北，他還將與台灣商業、科學等領域代表舉行多次會議， 會談主題是貿易與投資合作。

波蘭駐台灣代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）也在推特（Twitter）發文指出，歡迎皮丘沃克率團來台進行3天訪問，參加波蘭與台灣的經貿投資論壇。

波蘭投資商機論壇由經濟部與波蘭投資暨貿易局（Polish Investment and Trade Agency）合辦，今天下午3點在君悅飯店舉行。

根據議程，皮丘沃克將在會中致詞，隨後由波蘭環境保護機構（The Institute of Environmental Protection）與台灣區電機電子工業同業公會簽署合作備忘錄。

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為促進台波商業合作，波蘭投資暨貿易局策略投資中心主任法比諾維奇（ Marcin Fabianowicz）將在會中介紹「波蘭投資及市場商機」。波蘭產業發展局分支機構協調處處長貝納斯基（Zbigniew Bednarski） 則將介紹「波蘭市場概況、經商環境、未來策略規劃及措施」。

波蘭極盼吸引台灣半導體產業前往投資，經濟部在4日特別發函半導體產業協會，鼓勵半導體廠商踴躍參加，強調波蘭是外商赴歐洲投資第三大目的地，近年已有許多知名台商、美商、韓商前往投資。（編輯：郭無患）1110517