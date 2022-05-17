民進黨：蔡總統執政6年 績效政策穩健實現

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨發言人黃世杰今天說，總統蔡英文就任6年來，一路從政策規劃，到推動落實，秉持讓民眾生活過得更好的理念，穩健讓各項績效與政策實現；台灣目前正處在關鍵時刻，籲朝野政黨應團結合作防疫，協助台灣度過疫情的重要關卡。

蔡總統執政將屆滿6年，在野黨今天召開520相關施政記者會。

民進黨發言人黃世杰透過新聞稿回應，面對百年大疫這2年來在全世界造成的重大影響，台灣在全民努力下，防疫一直維持穩定控制，而政府於疫情期間推出相關的振興和防疫措施，這2年來不僅出口創下歷史新高、台灣經濟也平穩發展。

黃世杰指出，台灣目前正處在逐漸回到疫情前的正常生活的最後關鍵時刻，呼籲朝野政黨應共同團結合作防疫，協助台灣度過疫情的重要關卡。

他進一步表示，政府疫情期間及時提供紓困與振興，獲得民眾支持，有逾2343萬人領用5倍券，餐飲業去年10月的營業額終止連續5個月負成長，且去年10月至12月及今年2月與3月營業額，都創下歷年同月新高。政府會持續關注整體疫情造成市場的變化並持續因應。

至於在野黨提出「高物價、低薪資」的問題，黃世杰指出，為因應全球通膨導致物價不斷攀升的問題，民進黨政府除了努力穩定國內物價外，也提出「加薪減稅」等政策，來減輕生活需求的負擔，像是連續6年調漲基本工資，同時帶動國內消費支出及經濟成長。

黃世杰表示，政府優化稅制，調高所得稅四大扣除額，大幅減輕育兒、上班族及弱勢家庭稅賦。

他說，政府陸續加碼育兒津貼；擴大不孕症補助；提高「育嬰留職停薪津貼」；增加政府補助的「產檢假」、「陪產檢及陪產假」；政府除了持續興建社會住宅，以及包租代管的政策，租屋補貼從現在57億元，擴大到300億元，減輕租屋族負擔，並且運用閒置旅館及公私有房舍，轉型成社會住宅。

黃世杰表示，蔡總統就任6年來，一路從政策規劃，到推動落實，秉持讓民眾生活過得更好的理念，穩健讓各項績效與政策實現。（編輯：林興盟）1110517