轉型正義修法 政治受難者團體：見到一點天光

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（中央社記者葉素萍台北17日電）立法院三讀修正轉型正義相關法案，政治受難者團體聯合工作小組今天表示，漫長的、遲滯的立法溝通過程，終於又見到了一點天光，衷心感謝過程中所有提供協助的朝野立委、學者及積極溝通的促轉會委員。

促轉會將於5月底解散，立法院會今天三讀修正通過相關配套法案。政治受難者團體聯合工作小組今天發布新聞稿表示，天漸漸光、仍有一線希望。

政治受難者團體聯合工作小組說，立法院三讀通過的促轉條例修正案將相關任務移轉至法務部、內政部、教育部及國發會等主要部會。這個調整，對受難者團體而言，一則以喜、一則以憂，喜的是轉型正義工作樂觀看來應該不至於停止、憂的是未來的跨部會整合溝通勢必成為一項難題，行政院雖規劃設立推動轉型正義會報，但與獨立機關比較起來，在機關架構及運作能量上仍有不足。

政治受難者團體聯合工作小組說，立法院也通過威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例，讓以往依據戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例、戒嚴時期人民受損權利回復條例、228事件處理及賠償條例，僅象徵性處理的案件，能有進一步完整的審查及補救，這部法案，牽動著幾萬受難者及家屬的心情。

政治受難者團體聯合工作小組說，法案推動過程，他們對外積極溝通爭取權益，對內也頻繁地向受難者們說明應有的立場，自由及生命權侵害的賠償部分，在現有的補償基礎上再進行加碼，考量國家財政負擔，他們知道不能過分主張，多數受難者也都能體恤；財產權的部分，溝通過程雖然提出不同意見，要求參考德國法例不應該過分壓縮應賠償的折算數，但政院版出爐依然回到最低折算標準，他們也只能接受。

政治受難者團體聯合工作小組說，許多受難者已經往生、還在世的受難者都年事已高，轉型正義工作不能停，在天漸漸光的同時，盼望相關機關盡快設立、作業儘速啟動，也期待更多後輩的參與，讓任務能夠繼續。（編輯：謝佳珍）1110517