立院三讀 綠指轉型正義不止步藍盼權利回復勿打折

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（中央社記者王揚宇台北17日電）促轉會將於5月底解散，立法院會今天三讀修正通過相關配套法案。民進黨立委說，這代表台灣不會輕易讓轉型正義工作止步。國民黨立委表示，政府要拿出誠意，好好跟家屬協商，權利回復不能打折。

立法院會今天三讀修正通過促進轉型正義條例部分條文，規定促轉會依規定解散後，行政院應設推動轉型正義會報等；另也三讀通過威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例，由行政院設權利回復基金會，處理賠償及權利回復相關事項，也有沒收財產原則上原物返還、死亡賠償金為新台幣1200萬元等規定。

對此，民進黨立委林宜瑾在三讀後發言指出，促進轉型正義委員會將在月底解散，今天相關配套修法能夠三讀，代表台灣不會輕易讓轉型正義工作止步的決心。台灣轉型正義工作即將迎向新的階段，她和所有人會用最嚴厲的態度監督，公民社會也會共同協力。

民進黨立委劉世芳說，促轉條例三讀修正通過，宣告促轉會階段性任務告一段落。然而，這並非轉型正義的句點，而是持續推動轉型正義工作的另一個開始。

劉世芳表示，轉型正義的前提是還原歷史真相，而還原歷史真相的前提是公開政治檔案，因此黨團提出附帶決議，促轉會需對加害者的追訴、行為與查處程序，提出草案供法務部研擬法制，並提出政治檔案條例不得妨礙釐清加害者責任的修法建議。

國民黨立委曾銘宗認為，促轉會在各項工作上只有做半套，例如蒐集的檔案資料不公開、不透明，做選擇性的公布，歷史事件人物並未功過並存等，根本談不上轉型正義；促轉會存在的期間，是促進轉型正義，還是促進轉型不正義，留待各界評價。

國民黨立委李德維表示，對於遭受權利侵害的被害者及其家屬，國家應該要盡力回復他們的權利，但今天三讀通過的威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例，其實是未竟全功，如果政府有心要保障政治受難者及其家屬權益，就該拿出誠意，權利的回復不能打折。

時代力量立委王婉諭說，期盼轉型正義不會因為促轉會解散而中斷或受阻，反而能因為國家真誠、積極地反省，面對它的威權歷史，承擔應當肩負的責任，讓人權與民主的價值深植整個國家體制與社會文化。

另外，立法院會處理威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案，民進黨立委賴品妤在部分條文表決時棄權。

賴品妤說，行政院版的權利回復條例跟她所提的版本相比，行政院版對於受害者權利保障誠意較低，因此她在相關條文表決時棄權，因為轉型正義豈能打折，請支持者們諒解。（編輯：黃國倫）1110517