平復行政不法首例 林水泉管訓污名將滌除

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）法務部今天表示，林水泉民國50年間因批評政府被送管訓，案經林水泉申請平復，日前獲審查會審議通過，成為政府平復行政不法首例，後續將請權責機關塗銷前科，滌除不實污名。

法務部發布新聞稿指出，林水泉於民國50年間，因選舉期間公開批評政府施政遭提報為流氓，被移送小琉球管訓1年8個月。53年時，林水泉當選台北市議員，任期未屆滿，再被當局冠以「陰謀顛覆政府」服刑10年。

法務部表示，這段10年徒刑於89年由「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」審查後，為林水泉平反並補償；但林水泉被提報為流氓並移送管訓的期間是行政處分，非刑事有罪判決，而無法獲得平反與補償。

新聞稿指出，監察院國家人權委員會對此情形，曾於110年7月公布調查報告，認為威權統治時期政府為限制人民言論、講學、參政等自由，實際上規避司法程序，以「流氓」名義提報管訓等行政不法行為，侵害人權甚鉅，卻以法制不合駁回補償請求，建議應盡速修正法制闕漏。

法務部說，促轉條例因此於111年5月27日修正通過，增定第6條之1，規定威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權的處分或事實行為，屬行政不法，有依法調查確認且平復的必要。

案經林水泉向法務部申請平復行政不法，平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會調閱監察院、國家檔案管理局、內政部警政署等資料，認定林水泉當時具有正當職業，不符當時「台灣省戒嚴時期取締流氓辦法」的要件，也查無當時將林水泉造冊列管為流氓的資料。

法務部表示，林水泉當時發表的政治性言論，應受言論自由的高度保障，但當年政府為鞏固威權，打壓政治性言論，將林的言論視為應送交矯正的流氓行為，以行政手段壓制異見，使人民畏懼評論政府，經審查會審議後，確認是應平復的行政不法。

法務部指出，日前已平復並刊登行政院公告420名政治受難者，而林水泉案是促轉條例增訂平復行政不法規定的首起案例，後續將移請權責機關盡速塗銷林水泉的前科，去除60多年來所背負的不實污名，還給他清白名譽及家屬遲來的公道，具體實踐轉型正義。（編輯：蕭博文）1120316