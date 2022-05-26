蘇貞昌：促轉會30日依法解散 盼6部會接棒推動

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北26日電）行政院長蘇貞昌今天聽取轉型正義推動成果及任務移交報告後裁示，促轉會已完成任務總結報告，明天將在行政院舉行總結報告遞交儀式，30日將依法解散；他期待，6個主責部會及人權處接棒推動轉型正義工作，深化台灣民主。

蘇貞昌上午在行政院會聽取促進轉型正義委員會（促轉會）專任委員陳雨凡作「轉型正義推動成果及任務移交報告」，促轉會表示，推動轉型正義是政府重要政策，促轉會結束是下一階段的開始。促轉會為行政院二級獨立機關，人員共計54人，延任兩次、共四年，預計5月30日解編。

行政院政務委員兼發言人羅秉成在行政院會會後記者會轉述蘇貞昌裁示。蘇貞昌表示，台灣從威權走向民主何其不易，一路上多少前人前仆後繼，經過好幾代人的犧牲奉獻才換得現在的自由、民主及人權，可是今日台灣已經是成熟的民主國家，對於自由民主更是習以為常。

蘇貞昌說，但對於過去威權統治所造成的不公不義，對於整個社會而言，並未隨時間而自動平復，因此，總統蔡英文上任後將落實轉型正義列為重要政策，用最大的誠意面對問題反省過去，要讓台灣在民主的道路上更向前邁進，也要讓整個社會更和諧團結。

蘇貞昌表示，促轉會從2015年5月成立以來歷經兩次延任，過去四年與時間賽跑，在法定賦予的四大任務中完成許多重要工作有多項具體成果，包括政治檔案的開放與研究、還原歷史真相、審定政黨政治檔案超過7000多筆，公告撤銷司法不法判決近6000件，平復司法不法及處置威權象徵、保存不義遺址、進行受難者家庭創傷的平復。

提出威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例，並修正促進轉型正義條例，他說，這兩個法案也5月17日經立法院三讀通過，完善國家回復被害者或其家屬的權利機制，並且規定促轉會解散後，行政院應設推動轉型正義會報持續推動相關事務。

蘇貞昌表示，促轉會已經完成任務總結報告，明天（27日）將在行政院舉行總結報告遞交儀式，這個月30日將依法解散，他要特別感謝促轉會代理主委葉虹靈及促轉會各位委員、同仁，這四年來的辛勞與付出，使台灣的轉型正義可以邁向新的里程碑。

他表示，未來工作事項將由國發會、內政部、文化部、法務部、教育部、衛福部等承接，4月25日已經核定在行政院成立人權及轉型正義處，繼續統籌推動轉型正義相關任務與議題。

蘇貞昌期待，6個主責部會及人權處要在促轉會過去的努力基礎上，接棒推動，也請各部會同心協力，務必全力配合需要共同辦理的事項，持續落實轉型正義工作，深化台灣民主。

促轉會報告指出，促轉會4年來完成包括審定政黨持有政治檔案7572筆、審定不義遺址42處、列管公共空間威權象徵1546處、平復司法不法有罪判決5983件、擬具「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，更是首次進行威權統治時期沒收財產返還工作，為推動落實公義社會，寫下新的里程碑。（編輯：蘇龍麒）1110526