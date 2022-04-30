6部會承接促轉會業務 內政部主責清除威權象徵

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促轉會30日上午舉行「真相．傷痕．記憶 促轉會任務成果發表會」，開幕儀式由代理主委葉虹靈（左5）率領委員一同種植野百合球根，象徵種下希望、為未來轉型正義扎根。中央社記者張皓安攝 111年4月30日

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（中央社記者溫貴香台北30日電）促轉會任期5月底屆滿，行政院將由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6大部會承接促轉會的業務。其中有關外界關注兩蔣銅像移除問題，促轉會代理主委葉虹靈今天表示，將由內政部主責清除威權象徵。

促轉會上午舉行「真相．傷痕．記憶 促轉會任務成果發表會」，葉虹靈演講「屬於這個時代的任務：台灣轉型正義工程報告書」。開幕儀式由代理主委葉虹靈率領委員一同種植野百合球根，象徵種下希望、為未來轉型正義扎根。

促進轉型正義委員會任期將於今年5月30日屆滿，依法在提出任務總結報告後解散。為使轉型正義工作能接續推動、落實，行政院已宣布未來將設立推動轉型正義會報以及人權與轉型正義處。推動轉型正義會報由行政院院長擔任召集人。

葉虹靈致詞表示，轉型正義工程由過往的以受害者為中心，轉向著重於國家不法與壓迫體制，促轉會以建置基礎工程、發表論述與促進社會對話等方式，推動相關任務，未來期待過去的軍事國安情治機關能夠正視歷史，重新建立社會信任。

她說，轉型正義的工程，一旦在政府體制開花結果，就不會中斷；轉型正義既需要與時間賽跑，卻又宛如馬拉松的漫長民主重建工程，這樣的工作已經開展，不能停下腳步。

有關轉型正義教育部分，葉虹靈受訪時表示，未來行政院推動轉型正義會報要提出並通過轉型正義教育綱領，分兩部分，一是學校教育，各部會要提供足夠的資源；二是政府機關的教育、公務人員的培訓、軍警情治機關的教育與訓練都必須納入歷史的反省，才不會重蹈覆轍。

被問到有關移除軍方兩蔣銅像受阻，葉虹靈表示，因為銅像都是每個機關自己管，未來要透過促轉條例修法，解決機關見解不同的問題。

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為使轉型正義工作不中斷，行政院將由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6大部會承接促轉會的業務，其中有關外界關注兩蔣銅像移除問題，葉虹靈表示，將由內政部主責清除威權象徵。

根據促轉會所提供的書面資料，法務部將負責平復國家不法及識別與處置加害者；內政部主責清除威權象徵、辦理被害者權利回復；文化部承接保存不義遺址、政治檔案研究；衛福部主責照顧療癒政治受難者及家屬政治暴力創傷；國發會負責促進轉型正義基金收支、保管及費用、政黨政治檔案審定；教育部則主責轉型正義教育。（編輯；黃瑞弘）1110430