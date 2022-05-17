政院將成立人權與轉型正義處 10項業管內容出爐
2022/5/17 13:08（5/17 13:32 更新）
促轉會5月底任期屆滿將退場，行政院預計月底前成立人權與轉型正義處。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴于榛台北17日電）行政院人權與轉型正義處預計月底前成立，掌理事項共有人權與轉型正義兩大方向，包括：統合規劃、業務協調督導國際人權公約、國家人權報告、人權教育，以及威權象徵處置、不義遺址保存、轉型正義教育等10項。
促進轉型正義委員會將於今年5月底完成階段性任務，向行政院長提出任務總結報告後解散。立法院會今天也三讀修正通過促進轉型正義條例部分條文，讓政院有法源依據新設推動轉型正義會報。
行政院長蘇貞昌日前也已核定新設人權與轉型正義處為「推動轉型正義會報」的幕僚單位，要透過行政院層級，垂直整合轉型正義相關任務與議題。
根據行政院處務規程第17之2條，人權及轉型正義處掌理事項共有人權與轉型正義兩大方向共10項：
人權部分包含
一、人權保障及轉型正義政策、計畫、法案之規劃、研議、審查、研究發展；
二、國際人權規範研究及國際人權組織合作交流之推動；
三、人權指標、人權預算、人權影響評估機制之統合規劃及推動；
四、人權保障措施之推動、協調及業務督導；
五、國際人權公約、國家人權報告、人權教育之統合規劃及業務督導。
轉型正義部分則有
六、政治檔案開放、加害者識別與處置之協調及業務督導；
七、威權象徵處置、不義遺址保存、轉型正義教育之協調及業務督導；
八、平復司法不法與行政不法、被害者權利回復、政治暴力受難者與家屬創傷療癒之協調及業務督導；
九、促進轉型正義基金之協調及業務督導；
十、其他有關人權及轉型正義事項。（編輯：郭無患）1110517
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