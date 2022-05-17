政院將成立人權與轉型正義處 10項業管內容出爐

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（中央社記者賴于榛台北17日電）行政院人權與轉型正義處預計月底前成立，掌理事項共有人權與轉型正義兩大方向，包括：統合規劃、業務協調督導國際人權公約、國家人權報告、人權教育，以及威權象徵處置、不義遺址保存、轉型正義教育等10項。

促進轉型正義委員會將於今年5月底完成階段性任務，向行政院長提出任務總結報告後解散。立法院會今天也三讀修正通過促進轉型正義條例部分條文，讓政院有法源依據新設推動轉型正義會報。

行政院長蘇貞昌日前也已核定新設人權與轉型正義處為「推動轉型正義會報」的幕僚單位，要透過行政院層級，垂直整合轉型正義相關任務與議題。

根據行政院處務規程第17之2條，人權及轉型正義處掌理事項共有人權與轉型正義兩大方向共10項：

人權部分包含

一、人權保障及轉型正義政策、計畫、法案之規劃、研議、審查、研究發展；

二、國際人權規範研究及國際人權組織合作交流之推動；

三、人權指標、人權預算、人權影響評估機制之統合規劃及推動；

四、人權保障措施之推動、協調及業務督導；

五、國際人權公約、國家人權報告、人權教育之統合規劃及業務督導。

轉型正義部分則有

六、政治檔案開放、加害者識別與處置之協調及業務督導；

七、威權象徵處置、不義遺址保存、轉型正義教育之協調及業務督導；

八、平復司法不法與行政不法、被害者權利回復、政治暴力受難者與家屬創傷療癒之協調及業務督導；

九、促進轉型正義基金之協調及業務督導；

十、其他有關人權及轉型正義事項。（編輯：郭無患）1110517