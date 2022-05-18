國防部：國軍武器裝備籌獲 不受個別軍火商影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北18日電）美台商會致函美國國務院，擔憂美方只批准出售自認對台灣抵抗中國全面入侵不可或缺的武器，將弱化台灣防禦。國防部今天表示，不對稱作戰原則是指作戰型態方式，並非個別武器裝備選項；同時，國軍各項武器裝備籌獲，不受個別軍火商影響。

外電報導，華府持續力促台灣調整軍購，更著重於所謂不對稱作戰能力，包括可攜式飛彈和水雷。英國「金融時報」報導更指出，台灣美國商會（AmCham Taiwan）及美台商業協會（USTBC）指控華府，只批准出售自認對台灣抵抗中國全面入侵不可或缺的武器，削弱了台灣的防禦能力。拜登政府試圖加速對台軍售之際，但也避免出售先進戰鬥機和軍艦等平台。

國防部今天發布新聞稿回應相關報導指出，美台軍售是美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續供售台灣所需武器裝備，顯示美方對台灣國防安全的重視與承諾，也是維持印太區域穩定的重要力量。

國防部表示，台美雙方於2021年針對防衛作戰需求，共同完成「不對稱作戰」原則的定義，並於同年納入國防報告書「軍事戰略」與「建軍規劃」章節中說明。國防部重申，「不對稱作戰是指作戰型態與方式，在於打亂敵作戰節奏與速戰速決企圖，非個別武器裝備選項」。

國防部並強調，國軍各項武器裝備籌獲，是依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，納入計畫執行，並以國防自主為優先，無法自製或需快速提升戰力項目，才採對外採購方式籌獲，不受個別軍火商影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國防部表示，國防戰力整備攸關台海與區域安全之穩定，對於評估或洽談中之軍購案，均依美方軍售作業規定，秉持低調保密原則處理，國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最適武器裝備，並要求依約甚至提前交運，以精進台美雙方軍事互通性，確保國家安全。

美國國務院政軍局副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）14日與美台商會（USTBC）及台灣美國商會（AmCham Taiwan）會員視訊，說明拜登政府調整對台軍售政策。對於美方將終止大部分不屬於「不對稱戰力」範疇的對台軍售，美台商會與美國商會於16日致函芮斯尼克表達關切。（編輯：郭無患）1110518