無國界記者：台灣為民主世界典範 應改善媒體環境

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無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂深耕台灣，表示台灣媒體環境很好，但還有利益衝突、假新聞氾濫、新聞娛樂化等問題。他說台灣為世界民主典範，可以領導潮流，若能改善媒體，必能更加保衛台灣民主。（艾瑋昂提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年5月19日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電）無國界記者組織接受中央社專訪表示，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題。受訪者說台灣已成為世界民主典範，有責任引領潮流改善媒體環境，也更能保衛台灣民主。

「無國界記者組織」（Reporters sans frontières，RSF）之前發布2022「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index），台灣排名升至第38，亞洲第一。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）透過電話告訴中央社，台灣的新聞自由是無庸置疑的，政府公權力無法直接影響媒體工作、控制報導。

但台灣在「社會文化」大項中僅排名57，艾瑋昂解釋，台灣媒體多隸屬於大企業集團，橫跨財經、建設、藝人經紀等產業，利益衝突影響媒體。記者被視為員工，主管干涉編輯工作成習慣，記者因集團利益無法自由撰寫，更無力抵抗施壓，這是台灣媒體生態重大問題。

艾瑋昂說，第二大問題為「官媒」關係。媒體和政黨交好，會選擇性報導或放大。利益衝突之下，集團老闆會利用旗下媒體幫助政治人物；後者上台後，也不好意思打擊曾幫過他的媒體。

第三則是台灣媒體的娛樂感官化。「多數台灣媒體不把受眾視為理性、而是需要被分散注意力的人。娛樂和新聞的界線很模糊，有時看到一些新聞節目或播報，都會想問：這是表演嗎？」

他強調，全球民主也有相似的問題。「但過去幾十年間，台灣成為不僅亞洲、甚至全世界的民主典範。而不佳的媒體環境，是台灣民主最後的問題之一。」

台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。

RSF呼籲台灣政府與民間團體改變遊戲規則，限制媒體利益衝突，避免業主干涉政治或施壓規避媒體改革，同時採取機制保護記者編輯獨立。「若能改善，避免選民被假消息操控，台灣民主會更堅強，成為更好的典範。」

RSF秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）在巴黎總部接受中央社專訪時指出，台灣有些媒體由中國資金掌控，對編輯工作帶來很大影響。「採取措施避免業主過度干涉是合理的，民主國家應設立機制確保編輯獨立，我們在歐洲也如此要求。」

5年前RSF選擇台灣開設亞洲首間辦公室。談到台灣在亞洲的角色，深耕台灣的艾瑋昂表示，會批評台灣，是因為台灣有成為全球前20大民主領袖的能力，而媒體改革能讓台灣受益。「台灣人應意識到，你們已不再是跟隨潮流，也是正在創造潮流。現在台灣有責任變得更好，成為領袖。」

德洛瓦則說：「有人說華人世界不適合民主制度，台灣就是那些人錯了的證明。亞洲新聞自由表現總體而言並不好，台灣亞洲第一的地位非常重要，我們希望以台北為出發點在亞洲推動新聞自由。」

艾瑋昂表示，現正尋求與台灣政府、民間單位、記者工會合作，盼改善媒體生態、減少利益衝突與假訊息氾濫。「目前條件還沒成熟，因為政府一旦想規範媒體，無論反對黨是誰，都會高喊獨裁。但媒體的真正目的是讓台灣人認識身處的環境，透過正確資訊做出最好的判斷。」

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德洛瓦說，台灣打擊假訊息必須制定法規，「並非為了控制新聞，而是避免有心人操控」，台灣民主在這方面卻非常謹慎。他反問記者「自由」的定義，「對我們來說，最重要的是公民的『知情權』，因此需要獨立資訊來源，同時避免資訊受到操控」。

最後艾瑋昂告訴中央社：「台灣是中國的反面例證，例證越強大越好。若台灣媒體環境脆弱、紛爭不斷，中國會藉機吹噓；且台灣媒體生態越穩固，就越能自我保護。」（編輯：郭中翰）1110519