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基隆染疫童不治 民眾黨促完善兒童急重症整合平台

2022/5/19 12:27
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（中央社記者郭建伸台北19日電）基隆市2歲男童染疫不治個案引發外界關注。台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，指揮中心應即刻完善兒童急重症轉診整合平台，提供地方及民眾最快轉診途徑指引，且為因應醫療量能，應逐漸以快篩陽取代PCR。

基隆市一名2歲男童確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），地方聯繫5家醫院均無兒童重症空床，最後轉至台北榮民總醫院急救，14日上午近9時宣告不治。

邱臣遠今天偕民眾黨團主任陳琬惠、民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華、民眾黨基隆市中山區議員參選人徐佑昇，舉行「人民確診求助無門，篩檢轉診全靠運氣」記者會。

邱臣遠表示，兒童的醫療量能急需政府解決，指揮中心日前才說要設置學齡前兒童就醫綠色通道，隔天就發生基隆2歲確診男童死亡案例，顯見仍有重症兒童病床不夠等問題。

邱臣遠指出，指揮中心應加速建立中央與地方相連結的「兒童急重症轉診整合平台」，兒科醫護人力短缺時，也應徵調退休醫護進駐社區篩檢站，讓現役兒科醫護能全心投入在兒童重症照護。

邱臣遠指出，近來全台PCR量能跟不上本土疫情發展，呼籲中央評估「快篩陽性即確診」，除了可以減低行政及醫療的量能負擔，也能提升後續遠端看診與投藥的速度。

此外，邱臣遠也提到，近日國軍3艘軍艦官兵接連染疫，呼籲國防部擬定各項防疫風險管控規劃，做好人員分流及區隔管理，確保戰備任務的執行順利、官兵健康與部隊戰力。（編輯：蘇志宗）1110519

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