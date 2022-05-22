立院建議實名制快篩試劑比照口罩上網登記

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（中央社記者王承中台北22日電）立法院法制局報告指出，目前實名制快篩試劑的配銷方式，不僅浪費民眾排隊時間，還增加群聚染疫風險，建議比照口罩實名制，開發電腦化實名制快篩試劑購買智能系統，使有資格購買者上網登記領貨地點，再由程式配對後通知取貨。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情本土流行，快篩試劑需求大增，家用快篩試劑實名制於4月28日實施，每個身分證字號或居留證號僅能購買1次，1份5劑共新台幣500元。

但不少民眾反映買不到，衛福部長陳時中日前表示，快篩試劑實名制現在每天提供40萬人份販售，相信再過幾輪，壓力會慢慢減輕，希望2、3週內能平衡。

根據立法院法制局最新報告指出，目前國內快篩試劑的供應量明顯不足，以每藥房78份的方式配銷，徒然浪費民眾的排隊時間，並增加群聚染疫風險。

法制局表示，建議指揮中心應加強充實快篩試劑供應量外，在配銷方式與通路上，可參考後期口罩實名制及疫苗接種方式，開發電腦化實名制快篩試劑購買智能系統，使有資格購買者可以上網登記領貨地點，再由程式配對後，通知取貨。

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另外，法制局也指出，實名制快篩試劑開賣後，藥局外面不時可見湧現排隊人龍等著購買。指揮中心日前公布快篩試劑實名制最新剩餘數量，全國平均剩餘量僅剩0.9%，相當吃緊。建議政府有必要儘速充實快篩試劑供應量。

法制局表示，雖然四大超商、藥妝店及超市等八大通路，也相繼開賣亞培等快篩試劑，但單劑售價為新台幣180元，但實名制快篩試劑每劑100元，且一次可購買5劑，自然顯得平價與方便許多。（編輯：蘇志宗）1110522