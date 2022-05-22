侯友宜：早就和新北醫師公會等夥伴併肩作戰

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市長侯友宜今天表示，基層診所已投入居家照護，新北醫師公會等夥伴早就一起併肩作戰；至於總統曾致電侯友宜關心疫情，市府表示，曾於去年6月Alpha時期打過一通電話。

總統蔡英文今天上午至永和進行民進黨新北市黨部主委等黨職選舉投票，總統府發言人張惇涵接受媒體聯訪時表示，總統上週四曾打電話給新北市醫師公會的醫師羅浚晅拜託協調基層醫師投入居家照護、遠距問診、第一線篩檢站服務的工作；蔡總統過去就曾經打電話給市長侯友宜，像是去年就打過，蔡總統關心各地防疫工作的心跟努力不會減少。

新北市長侯友宜今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）說明會指出，新北市今天新增本土確診病例2萬698人，居家照護執行中為12萬848人，居家隔離列管數4萬1270人。

侯友宜表示，因應COVID-19變種病毒Omicron，早在4月11日推動居家照護，獲12家核心醫院及620家基層診所、29區衛生所合作，截至5月21日累計照護達29萬9040人，基層診所派案已達35%、每日達6000人。

他表示，以今天居家照護12萬多人中，就有近6000人是基層診所吸收服務，基層診所很早就投入居家照護，新北市和醫師公會等所有夥伴，早就一起併肩作戰。

新北市政府發言人張愛晶針對總統曾致電侯友宜的問題表示，疫情已走到2022年的Omicron，但沒想到總統卻還停留在2021年6月Alpha時期的那通電話，怎麼能代表對新北市今年疫情的關心和重視。

她表示，總統上週四打電話給新北市醫師公會拜託協調基層醫師投入居家照顧、遠距問診，但新北早在4月28日就獲基層診所醫師大力支持，已全面啟動第3階段居家照護計畫。（編輯：李錫璋）1110522