民進黨基隆、宜蘭主委選舉 蘇仁和、陳俊宇連任

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）民進黨今天舉行黨部主委等選舉，基隆市和宜蘭縣都呈現前任主委挑戰現任主委態勢，選舉結果晚間揭曉，現任主委均成功連任，基隆市由蘇仁和當選，宜蘭縣則為陳俊宇勝出。

民主進步黨基隆市黨部主委、全國黨代表及市黨代表選舉今天下午4時截止投票，在主委選舉部分，前民進黨基隆市黨部主委、前基隆市議員張錦煌挑戰現任主委、市議員蘇仁和，根據市黨部開票結果，蘇仁和以630票成功連任，張錦煌則獲得364票，另有35張廢票。

全國黨代表則有民進黨基隆市黨部顧問黃俊程、市議員張顥瀚2人同額競選，市黨部也公布2人當選，市黨代表則有49人參選，選出28人。

蘇仁和向中央社記者表示，自己這次決定不尋求連任基隆市議員，目標就是放在競選黨部主委，當選後，會盡全力協助民進黨在基隆市年底選舉推出的市長和議員參選人順利當選，及2024年總統和立委選舉，讓民進黨能延續執政。

至於民進黨宜蘭縣黨部主委選舉，同樣是現任主委、宜蘭縣議員陳俊宇與前任主委黃建財激戰態勢，根據黨部統計，主委選舉有效票共2573票，無效票20票，投票率72.65%，開票結果，陳俊宇獲得1345票支持，擊敗黃建財的1228票，陳俊宇以117票差距成功連任。

宜蘭縣全國黨員代表應選5席有8人參選，當選名單為薛琇穗、劉添悟、吳文政、黃強呈、李晉芳，縣黨代表則有92人參選，選出79人。

陳俊宇接受中央社記者電訪表示，這次的選舉是非常成功的案例，也是君子之爭很好的典範，宜蘭縣今年5合1選舉是當務之急最重要任務，希望能協助民進黨提名的參選人順利過關，也盼所有黨員再度團結，一同攜手找回宜蘭縣許久不見的光榮感。（編輯：李錫璋）1110522